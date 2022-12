Les cavistes victimes de l’inflation

Tahiti, le 27 décembre 2022 - La période des fêtes de fin d’année est toujours très importante pour les cavistes. Après un mois de décembre formidable en matière de chiffre d’affaires l’an passé, la forte inflation de cette année a inéluctablement impacté les ventes.



À l’approche des fêtes, c’est la course chez les cavistes de Papeete. Comme chaque année, une grosse partie de leur chiffre d’affaires se joue sur cette période. Après une formidable année en 2021, particulièrement en décembre, les professionnels de la vente de vins et spiritueux redoutent un résultat revu à la baisse cette année. En cause, l’énorme inflation qui fait inexorablement grimper le prix des produits et avec un effet diamétralement opposé sur le pouvoir d’achat des Polynésiens.



L’inflation freine les ventes



“Tout a augmenté de manière significative : le prix du fret, des matières premières…”, rapporte Vanessa Naudin, la responsable de la Cave de Tahiti. Une inflation qui selon elle, “a obligatoirement impacté la clientèle”, en faisant augmenter le prix du vin. Il est encore un peu tôt pour faire le bilan de l’activité du mois de décembre, mais la tendance significativement est à la baisse en matière de ventes. Pour Natacha Temauri qui gère la boutique Millésime de Papeete, “les gens n’ont plus le budget pour se faire plaisir avec une bonne bouteille de vin ou de champagne. Ils cherchent le petit cadeau qui va faire plaisir mais à moindre coût”. Pour tenter d’endiguer cette baisse, des magasins comme la Cave de Tahiti n’hésite pas à faire de la publicité et même à casser les prix : “on propose des prix attractifs pour les fêtes. On fait souvent de belles promotions pour inciter les clients à venir dans notre magasin pour acheter leurs vins et champagnes…”, poursuit Vanessa Naudin. Une situation qui contraste l’activité commerciale des dernières fêtes de fin d’année, qui avaient été “exceptionnelle”.



“On commande dès juin ou juillet pour être prêt”



Pour être parés face la forte demande de la période de décembre, les cavistes doivent s’y prendre de nombreux mois à l’avance. “Il y a presque 2 mois d’attente entre le temps où l’on commande nos produits et le moment où on les reçoit. On doit commander dès juin ou juillet, pour être prêt pour la période des fêtes”, explique Vanessa Naudin. Il ne fait aucun doute que peu importe les circonstances, l’ultime mois de l’année reste l’un des plus importants pour les cavistes. Cette année, en plus d’avoir moins de clients, ceux-ci ont plutôt tendance à faire leurs courses au tout dernier moment : “D’habitude, c’est la course pendant cette période. Cette année ce fut très calme au départ”, détaille la gérante de Millésime. “Les clients s’y sont pris au dernier moment. Pour Noël, c’était à la dernière minute et je pense que pour le réveillon du 31 décembre, ça sera pareil”. Malgré un Noël moins fructueux que les années précédentes, les cavistes espèrent toujours un regain de ventes en fin de semaine pour le réveillon de Nouvel-an.