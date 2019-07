Les cavalières tahitiennes championnes du saut obstacle en Outre-Mer

Huit jeunes cavalières du fenua participent depuis ce week-end à Lamotte-Beuvron en Métropole, aux Championnats de France d'équitation épreuve Outre-Mer.Elles ont tout d'abord pris part samedi et dimanche à l'épreuve par équipe du saut d'obstacle. A l'issue du concours les deux équipes tahitiennes se sont classées aux deux premières places. "L'équipe Tahiti 1" composée de Gabrielle Venot, Naya Picart, Emma Merel et Lila Calamel est montée sur la plus haute marche du podium, et a devancé "L'équipe Tahiti 2" de Lalie Joho, Noée Joho, Morgane Meudan et Maya Menu. La troisième place du concours est revenue à une équipe de l'île de La Réunion.L'année dernière déjà la sélection tahitienne entrainée par Antonin Mianné avait remporté l'or en équipe.