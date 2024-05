Les castings en Polynésie pour The Voice sont lancés

Tahiti, le 21 mai 2024 - La Polynésie va chercher ses nouveaux talents vocaux dans un grand casting pour The Voice en France. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et les premiers auditions se dérouleront à partir du 5 juin. À vos micros.





Cette année encore, la Polynésie française n’est pas oubliée par les chercheurs de talents afin de nourrir la cohorte de concurrents pour la grande émission The Voice, sur TF1. Depuis mardi 21 mai, une page Facebook, une page Tik-Tok ainsi qu’un site internet (lescastings-polynesie.com) ont été ouverts afin de pouvoir candidater aux différentes auditions qui vont se dérouler à Tahiti, Moorea, et peut-être même Hiva Oa pour chercher la nouvelle voix qui fera briller le Fenua à Paris.



Lancés par Rideau Rouge, ces castings se dérouleront à partir du 5 juin dans différents lieux et seront conclus par une grande soirée au Petit théâtre de la Maison de la Culture pour les personnes sélectionnées.



“Les personnes doivent s’inscrire sur nos différentes plateformes afin de candidater”, explique Stéphane Bouthéon, de Rideau Rouge. Ils peuvent faire un ou plusieurs passages. “À chacun d’entre eux, ils sont invités à chanter une chanson en français et une autre dans la langue de leur choix, tahitien, anglais, espagnol, ou autres.”



Lors de chaque audition, deux ou trois membres du jury sélectionneront les candidats qui seront ensuite appelés pour la finale à la Maison de la Culture. “Une partie des personnes sélectionnées chantera au Petit théâtre, poursuit Stéphane Bouthéon. Leurs prestations seront filmées, puis envoyées à Paris où les casteurs de The Voice, sous la houlette de Bruno Berberes, directeur de casting, sélectionneront les candidats qui iront défendre leur chance lors des auditions à l’aveugle.”

The Voice et The Voice Kids Les campagnes de sélections ne sont pas réservées aux seuls adultes. En effet, le casting polynésien s’intéresse aussi aux jeunes pousses de la chanson qui pourront prétendre à participer à The Voice Kids comme Natihei avant eux. “Les candidats doivent préparer deux chansons de 2’30 chacune environ”, précise Stéphane Bouthéon.



Toutes les prestations seront filmées et diffusées sur la page Facebook du concours, ainsi que sur la page Tik-Tok. De ces sélections, les candidats ne sauront pas les critères de observés. En outre, le soir du 20 août, participer à la soirée du Petit théâtre n’est pas un gage de participation aux auditions à l’aveugle à Paris. Tout se jouera au sein du comité de sélection à Paris. “Certains candidats filmés, qui n’auraient pas été retenus pour la soirée de la Maison de la Culture peuvent être sélectionnés par Paris”, prévient a contrario Stéphane Bouthéon. “Ce sera un peu la surprise.”



Les chanteuses et chanteurs sélectionnés auront leurs billets d’avion offert afin de défendre leurs chances à Paris. Les dates de tournage des auditions à l’aveugle, qui marquent le début de The Voice chaque année, ne sont pas encore connues, que ce soit pour les adultes (15 ans et plus) ou les enfants (8 à 15 ans).



Si vous pensez avoir le coffre et la voix pour être le prochain Natihei, le prochain Mano Salmon, le prochain Teiva LC et aller le plus loin possible dans cette aventure, les inscriptions sont ouvertes.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 21 Mai 2024 à 17:54 | Lu 259 fois