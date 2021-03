Les cambrioleurs en série de Paea arrêtés, leur butin restitué

Tahiti, le 9 mars 2021 - Les gendarmes et les policiers municipaux de Paea, appuyés de la brigade de recherches de Faa'a, ont interpellé le 7 mars quatre individus mis en cause dans une vingtaine de cambriolages à Paea dont ceux de la mairie, de la poste, du centre artisanal de Maraa et de l'école Vaiatu la semaine dernière. Certains des objets volés ont été restitués aux victimes mardi après-midi à la brigade de gendarmerie de Paea, en présence du maire Tony Géros.



Cambriolages de la mairie de Paea, de cabinets médicaux, d'un salon de tatouage, de l'agence OPT, d'une école, du centre artisanal de Maraa, d'une agence de location de jet ski et de domiciles de particuliers… Cela faisait plusieurs mois que la commune de Paea était victime de cambriolages auxquels la brigade de gendarmerie et les policiers municipaux, appuyés par la brigade recherches de Faa'a, ont mis un coup d'arrêt le 7 mars en interpellant quatre suspects, encore en garde à vue mardi dans les locaux de la Brigade de recherches à la caserne de Faa'a. A leurs domiciles, les enquêteurs ont mis la main sur plusieurs des objets volés lors des cambriolages.