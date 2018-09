Les cambrioleurs du tabac de la poste devant le tribunal

Le procureur de la République a requis à leur encontre des peines comprises entre un an ferme et cinq mois de prison avec sursis en déplorant que des jeunes « déterminés, dynamiques et détenteurs de diplômes pour certains » choisissent « la facilité » et n’utilisent pas leurs atouts.





Le tribunal a finalement condamné le récidiviste à un an de prison ferme. Les trois autres prévenus ont écopé de peines avec sursis et de travail d'intérêt général.