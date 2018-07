Les cailloux ont parlé à Arahurahu

" E Parauparau Te Ôfa’i ", entendez par là " Une, ou des histoires de pierres " ; pas celles qui roulent sans amasser mousse, mais celles qui se sont offertes aux premiers Polynésiens lorsqu’ils ont colonisé nos archipels ; des Polynésiens qui ont adopté les cailloux et qui en ont fait leurs compagnons de vie, que ce soit spirituelle (les pierres sacrées des marae) ou plus terre à terre : le caillou est omniprésent dans le quotidien d’alors, comme outil, comme arme, comme allié dans la vie de tous les jours, qu’il s’agisse de préparer la popoi ou de pêcher.

A ce titre, la mise en scène de Kehaulany Chanquy a réservé aux spectateurs une exceptionnelle pêche aux cailloux qui, à elle seule, vaut bien le détour.



Le spectacle au marare Arahurahu cette année est très novateur, au sens où, pour une fois, il ne s’agit pas d’une classique reconstitution historique avec une cour royale relativement statique, mais au contraire d’un enchaînement rapide de nombreux tableaux mettant en scène la bagatelle de 121 artistes prenant visiblement plaisir à fournir une prestation de qualité.



Une mention spéciale à Patou qui a prouvé qu’il avait décidément plus d’une corde à son arc, tatoueur, graveur et excellent orero.

Rendez-vous est pris pour les trois autres samedis de juillet et le premier samedi d’août !