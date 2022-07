Les cadors à la fête au Heiva va'a mata'eina'a

Tahiti, le 3 juillet 2022 - Une nouvelle édition du Heiva va'a mata'eina'a s'est tenue, samedi et dimanche, sur le site de Tehoro à Mataiea. On retiendra des deux jours de compétition que les cadors du va'a ont répondu présents. Chez les hommes, en V6 et en tau'ati, Shell Va'a l'a emporté. Du côté des dames, Ihilani et Teva se sont partagé les victoires. Et en individuel, les vainqueurs du Te 'Aito, Iloha Eychenne et Hititua Taerea ont tous les deux récidivés à Teva i Uta.



C'est un rendez-vous incontournable de la saison pour les rameurs. Le Heiva va'a mata'eina'a organisé, samedi et dimanche, sur le site de Tehoro, récemment aménagé, a rassemblé au cours des deux journées de compétition plusieurs centaines de 'aito, dont certains sont venus de Bora Bora et de Rangiroa.



Le Heiva mata'eina'a a été une nouvelle occasion pour les cadors du va'a de marquer leur territoire. Chez les hommes, l'équipage de Shell Va'a a une nouvelle fois fait étalage de toute sa puissance. En V6 d'abord, David Tepava et ses hommes ont survolé les 3 700 mètres de course dans le lagon de Mataiea. À l'arrivée, deux pirogues jaunes aux deux premières places avec près d'une vingtaine de secondes d'avance sur Pirae Va'a emmené par le récent vainqueur du Te 'Aito, Hititua Taerea.

Ihilani et Shell Va'a raflent les succès collectifs Cependant en tau'ati, sur la course reine du week-end, les Shelliens ont dû s'employer jusque dans les derniers mètres pour devancer d'un rien l'équipage du Team OPT, renforcé par des rameurs du Team Air Tahiti Va'a notamment. Mais à l'arrivée cela faisait encore une nouvelle victoire pour les jaunes de Fare Ute, devant le Team OPT et l'équipage d'EDT Va'a. Finalement seul le succès en V3 leur a échappé ce week-end : Shell Va'a et 12 autres équipes avaient écopé d'une pénalité de cinq minutes pour le non-respect de la ligne de départ. Ce qui a permis à Manihi Va'a de l'emporter.



Chez les dames, Ihilani a confirmé son nouveau statut de patron de la catégorie. Vaimiti Maoni et ses partenaires, renforcées par le prêt de Iloha Eychenne, victorieuse de son premier Te 'Aito cette année, ont réalisé presque le Grand chelem ce week-end. Des succès en V6 séniors, en V3 et en V6 juniors dame ont ainsi ponctué les deux jours de compétition pour le club de Pirae. Seule la victoire en tau'ati leur a échappée, en raison d'un problème sur leur va'a, au profit de Teva.

Les vainqueurs du Te 'Aito confirment Du côté des performances individuelles, les vainqueurs du Te 'Aito dans les différentes catégories ont tous récidivé ce week-end. À commencer par Hititua Taerea chez les messieurs. Le natif de Tautira s'est adjugé la victoire en V1 à l'issue d'un bel affrontement avec les Shelliens et notamment Narai Atger. Derrière les deux hommes de tête, Charles Teinauri a complété le podium, devançant deux autres de ses coéquipiers à Shell Va'a, Brice Punuataahitua et Iorama Teahu.



Du côté des dames, Iloha Eychenne, qui avait déjà écrasé la concurrence au Te 'Aito, a de nouveau survolé les débats ce week-end. La jeune de femme de Huahine a ainsi devancé de plus d'une minute, Vaimiti Maoni, deuxième, et Marguerite Temaiana.



Enfin, chez les juniors, Ranitea Mamatui, chez les filles, et Taputuura Delpuech, chez les garçons, ont également enchainé avec une victoire en V1 au Heiva va'a mata'eina'a. Les festivités du Heiva va'a vont se poursuivre ce samedi 9 juillet avec la course du Fa'a'ati Moorea. Avant le Super Tau'ati prévu le 14 juillet à Punaauia. Un beau programme en perspective.

Les résulatts En V6 (3 700 mètres)

Sénior dames

1 – Ihilani Va'a 17'06

2 – Teva 17'24

3 – Ihilani Va'a 18'09



Junior dames

1 – EDT Va'a 17'48

2 – Papara Toa a Hine Va'a 18'21

3 – Mataiea Hoe 18'42



Sénior hommes

1 – Shell Va'a 14'09

2 – Shell Va'a 14'10

3 – Pirae Va'a 14'27



Junior hommes

1 – EDT Va'a 15'09

2 – EDT Va'a 15'16

3 – Arue Va'a 15'17



En V3 (3 700 mètres)

Sénior dames

1 – Ihilani Va'a 18'11

2 – Teva 18'17

3 – Ihilani Va'a 20'09



Junior dames

1 – Ihilani Va'a 20'15

2 – Papara Toa a Hine Va'a 20'27

3 – EDT Va'a 20'41



Sénior hommes

1 – Manihi Va'a 16'26

2 – Paddling Connection 16'29

3 – Tahitian Paddle 16'42

*à noter que les équipages de Shell Va'a et de Mataiea Va'a ont écopé de 5 minutes de pénalité



Junior hommes

1 – Shell Va'a 15'56

2 – Teva 16'10

3 – Arue Va'a 19'39



En V1

Sénior dames (3 700 mètres)

1 – Iloha Eychenne 20'33

2 – Vaimiti Maoni 21'43

3 – Marguerite Temaiana 21'49



Junior dames (2 500 mètres)

1 – Ranitea Mamatui 13'09

2 – Mihinoaanavaitehuiarii Paari 13'20

3 – Tautiare Manate 13'55



Sénior hommes (3 700 mètres)

1 – Hititua Taerea

2 – Narai Atger

3 – Charles Teinauri

*les temps ne nous avaient pas encore été communiqués



Junior hommes (2 500 mètres)

1 – Taputuura Delpuech 12'37

2 – Marama Hokahuimano 12'38

3 – Keaukaha Raiheui 13'12



En tau'ati (3 700 mètres)

Sénior dames

1 – Teva 16'37

2 – Ihilani Va'a 17'03

3 – Pirae Va'a 18'20



Sénior homme

1 – Shell Va'a 13'10

2 – Pirae Va'a m.t

3 – EDT Va'a 13'30

