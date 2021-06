Les cadets de la sécurité de Ua Pou au Garde-à-vous

Les cadets de la sécurité sont le prolongement de la loi du 13 août 2004 qui indique que « La sécurité civile est l'affaire de tous. Tout citoyen y concourt par son comportement. Une véritable culture de la préparation aux risques et aux menaces doit être développée. ». C’est dans cet esprit que Dany Capron et le personnel enseignant ont entrainé les collégiens comme un régiment de pompiers prêt à donner l’alerte et à adopter les bons gestes à la moindre crise. Lors de la remise des PSC1 aux cadets le major des pompiers s’est exprimé en ces mots : « J’ai été ravi pendant un an de travailler avec vous. Parmi les cadets il y a des hommes, il y a des femmes. Sans les femmes on ne peut rien faire ! Vous, les filles de Ua Pou, avez prouvé que vous aviez du caractère. Merci aux sapeurs-pompiers de m’avoir soutenu et n’oubliez pas qu’aujourd’hui nous commémorons aussi l’appel du 18 juin du Général De Gaulle alors : Garde-à-vous ! ». La jeune compagnie s’est alors exécutée avec déférence avant que la CPE du collège ne rappelle à tous que les cadets de la sécurité ont été créés au niveau national le 18 juin 2015, il y a donc six ans jour pour jour.



Beaucoup de filles faisaient partie de l’effectif cette année, parmi elles Joséphine et Agathe se sont exprimées : « Nous avons appris beaucoup de choses comme manipuler des extincteurs, dérouler des tuyaux en cas d’incendie, placer ou transporter des gens sur civière et effectuer les gestes de premiers secours en cas d’accident. Nous avons apprécié les cours dispensés par Dany et son équipe. ». Joséphine et Agathe souhaitent maintenant toutes les deux s’orienter vers des métiers liés à la sécurité. L’une voudrait être infirmière tandis que l’autre souhaite se tourner vers la gendarmerie.



En cas de problème les habitants de Ua Pou pourront compter sur les élèves du collège de la Terre des Hommes pour adopter les bons gestes et préparer le terrain aux équipes d’intervention qu’ils finiront, sans doute, par intégrer un jour.