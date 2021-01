Les bus remplacent lentement les trucks à Raiatea

Raiatea, le 27 janvier 2021 - Si à Tahiti, les trucks sont depuis longtemps rangés au rayon des souvenirs au profit des bus, à Raiatea, ils avaient encore la part belle il y a quelques années. La tendance s'inverse doucement sur l'île sacrée.



Si la mutation se fait de manière progressive et par petites touches, elle est de plus en plus visible sur les routes de l'île, que ce soit dans le domaine public ou privé. Les bus prennent petit à petit la place des trucks. Dans le privé déjà, on en compte huit et quatre autres devraient arriver selon le service de l'Équipement. Cet arrivage équilibrera le nombre du bus et de trucks sur l'île. La touche de "maohitude" par le biais de décorations au style local veut atténuer, sinon accompagner, cette transition vers le modernisme.

Les transports en commun ont comme fonction principale le transport des scolaires et du public et d'autre part les excursions touristiques. Les propriétaires, qu'ils soient nouveaux dans la profession – des chauffeurs de taxi qui ont voulu changer de dimension – ou qu'ils soient dans ce type de transport depuis des décennies font la part belle à l'acquisition des bus. Comment se passer dorénavant, quand on doit transporter des touristes, de la climatisation ? Les anciens propriétaires reconnaissent aussi que les trucks vieillissants sont coûteux à entretenir et que la différence de prix entre un bus et un truck n'est pas si importante. De plus, on commence à trouver sur le marché local des bus d'occasion, en bon état, pour des sommes très abordables.