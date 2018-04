Les bureaux de vote fermeront à 18 heures, sauf dans 12 communes

PAPEETE, le 26 avril 2018. Arue, Faa'a, Paea, Papara, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest, Taputapuātea, Rurutu, Uturoa, Nuku Hiva et Ua Pou fermeront leurs bureaux de vote à 19 heures, alors qu'à Bora Bora, les électeurs auront jusqu'à 20 heures pour s'exprimer.





Le haut-commissariat a publié les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote pour le second tour des territoriales



Sur l'ensemble de la Polynésie française, les bureaux ouvriront leurs portes à 8 heures. En revanche, les horaires de fermeture varient d'une commune à une autre.



Si 237 bureaux de vote fermeront à 18 heures, douze communes ont demandé à repousser la fermeture de leurs bureaux. Les électeurs de 11 d'entre elles, auront jusqu'à 19 heures pour s'exprimer : Arue, Faa'a, Paea, Papara, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest, Taputapuātea, Rurutu, Uturoa, Nuku Hiva et Ua Pou. En revanche, à Bora Bora, les portes se fermeront à 20 heures.



Le haut-commissariat informe aussi que les résultats "partiels ou définitifs" ne pourront être communiqués avant la fermeture des derniers bureaux de vote, "soit avant 20 heures."



L’enjeu des Territoriales 2018 est le renouvellement pour les cinq ans à venir, jusqu’en mai 2023, des 57 représentants qui siègent au sein de l’assemblée de la Polynésie française, troisième institution du Pays. Treize sièges sont réservés à la 1ère section des îles du Vent, 13 à la seconde, 11 à la troisième, huit pour la section des îles Sous-le-vent, et trois pour chacune des quatre sections des autres archipels.