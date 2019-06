Les boss des maths récompensés

PAPEETE, le 17 juin 2019. La remise des prix des Olympiades de mathématiques a eu lieu, lundi après-midi, à la présidence.



Il s’agit d’un concours organisé par l’inspection générale de mathématiques. Tout en participant au développement et à la valorisation de la culture scientifique et technologique, celui-ci a pour objectif de susciter chez les élèves le goût des mathématiques et de la recherche, de stimuler leur créativité et leur esprit d'initiative.



Les sujets sont conçus pour permettre à chacun de prendre plaisir à chercher dans le cadre de problèmes ouverts, inventifs et progressifs.



Cette année, le sujet a été composé par la Nouvelle-Calédonie. L’an prochain, les élèves composeront sur un sujet polynésien, réalisé par une équipe d’enseignants locaux et bénévoles, qu’il faut saluer pour leur participation à ce concours.



En Polynésie française, 48% des élèves des élèves de série scientifique ont participé au concours en 2018. Pour l’année 2019, la participation est en baisse en raison de la non- participation au concours de deux lycées en raison de problème de calendrier, mais ceux-ci participeront sans nul doute au concours l’an prochain.



Les deux meilleures équipes ont été récompensées ainsi que les cinq meilleurs candidats individuels. Pour la première fois, des élèves de série économique et sociale et des élèves de la série technologique ont pu participer à ce concours.