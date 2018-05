Les bons plans… et les bonnes actions à faire à la foire de mai

Papeete, le 4 mai 2018 - Ça y est, la 24e foire de mai est ouverte au Parc Expo de Mamao à Papeete. Jusqu'au mardi 8 mai, une centaine d'exposants vous font partager leurs bons plans dans une ambiance décontracte et familiale. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même faire rimer bonnes affaires avec bonnes actions !



Le paradis pour les familles en quête de bonnes affaires se trouve cette année encore à la foire de mai. Il y en a pour toute la famille, de l'ado sportif, en mal de planche de surf, à sa petite sœur, fan de Dora l'exploratrice, en passant par la maman en quête de son nouveau top et bien sûr, du mari à la recherche d'un cadeau à offrir à sa chère et tendre femme à l'occasion de la fête des Mères.

Et ce mari aimant devrait avoir l'embarras du choix pour trouver la perle rare parmi la centaine d'exposants réunis à la foire de mai sur la grande esplanade du Parc Expo Mamao.