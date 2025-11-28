

Les bénévoles au cœur des jeux

Tahiti, le 28 novembre 2025 - Le samedi 6 décembre, la Polynésie célébrera la Journée mondiale du bénévolat avec un moment fort : le lancement officiel du programme volontaire Tahiti 2027, baptisé ‘A Ti’aturu. Cette initiative, portée par le comité organisateur des Jeux du Pacifique 2027, vise à mettre en lumière le rôle essentiel des volontaires dans la réussite de l’événement. Animations sportives, ateliers participatifs, performances scéniques et stands interactifs rythmeront cette journée destinée à sensibiliser la population à l’importance de l’engagement collectif.



Depuis l’annonce des Jeux du Pacifique 2027, chaque étape constitue un jalon décisif vers le jour J. Le rendez-vous du 6 décembre représente ainsi une progression majeure dans la construction du succès attendu pour cet événement continental. Au parc Paofai, à Papeete, le Comité organisateur des Jeux invitera la population à une journée festive, ouverte à tous, pensée pour transmettre l’esprit du bénévolat et encourager l’implication de chacun.



“Les Jeux se passent chez nous après 32 ans et c’est avec une immense fierté que nous appelons chaque Polynésien à participer, à vivre l’expérience unique des Jeux du Pacifique et à partager notre savoir-vivre, notre culture et notre sourire”, déclare Noelline Parker, présidente du comité. Plus de 4.500 bénévoles seront mobilisés dans des domaines aussi variés que l’accueil, la logistique, la communication, la santé, le développement durable ou l’accompagnement sportif. Sans eux, aucun événement d’une telle ampleur n’est envisageable, et l’expérience acquise lors des grands rendez-vous internationaux en témoigne : le bénévolat laisse à ceux qui le vivent des souvenirs forts, marqués par la solidarité, l’entraide et les liens humains.



Une journée immersive et participative



Pour permettre à toutes celles et ceux qui souhaitent s’engager de mesurer l’importance de leur rôle, le COJ a imaginé un programme ambitieux. Les allées du parc Paofai accueilleront ainsi de nombreuses animations sportives (beach-volley, beach-tennis, tir à l’arc ou handisports) ainsi que des performances scéniques, dont le chant des bénévoles, spécialement composé pour l’occasion. Le public pourra s’initier, pratiquer, découvrir et échanger directement avec les équipes en charge de l’organisation.



Au cœur de cette journée, quatre expériences immersives incarneront les valeurs du bénévolat et l’esprit collectif des Jeux du Pacifique.



La première, le Portique du bénévole, sera construite tout au long de la journée par les participants : habitants, familles, associations et visiteurs contribueront ensemble à l’édification de cette structure symbolique, représentant la force du collectif et l’unité qui porteront les Jeux.

La seconde, Te Reo o te ‘A Ti’aturu, prendra la forme d’un podcast-marathon diffusé en continu sur les réseaux sociaux, de 10 heures à 17 heures. Témoignages, interviews, récits d’expérience et messages de soutien mettront en lumière les voix du bénévolat.



La troisième expérience, “La plus grande équipe des Jeux”, proposera un parcours immersif retraçant le quotidien d’un volontaire : orientation, logistique, accueil du public ou support opérationnel permettront aux participants de se projeter dans leur future mission.



Enfin, le Village du bénévolat servira de fil rouge à la journée. Véritable cœur battant de l’événement, il réunira les associations partenaires, les acteurs sociaux et les organisations engagées, afin de présenter la diversité des missions et l’impact concret du bénévolat sur la réussite des Jeux.



Une cérémonie d’ouverture et une cérémonie de clôture viendront encadrer cette journée symbolique. Elles marqueront officiellement le début du programme volontaire Tahiti 2027, qui offrira également des formations qualifiantes destinées à valoriser l’expérience des bénévoles et à favoriser leur insertion professionnelle après les Jeux.



Au-delà de l’événement sportif, l’engagement des volontaires revêt une dimension profondément humaine et identitaire. Chacun d’eux portera l’image de la Polynésie, sa culture, son hospitalité et sa capacité à se rassembler autour d’un objectif commun. En donnant de leur temps, ces hommes et ces femmes contribueront à faire rayonner le pays bien au-delà des frontières du Pacifique. Les Jeux du Pacifique 2027 seront ainsi bien plus qu’un rendez-vous sportif : ils seront la démonstration d’une solidarité collective et d’une fierté partagée.





Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 30 Novembre 2025 à 11:30 | Lu 419 fois



