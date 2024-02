Les bateaux à quai, les avions ok

Tahiti, le 7 février 2024 – La situation météorologique, encore incertaine et très aléatoire, oblige les différentes sociétés de transport, aérien et maritime, à rester sur leurs gardes. À l'heure actuelle, si des restrictions ont été annoncées quant aux navettes maritimes entre Tahiti et Moorea à partir de 13 heures ce mercredi, du côté des lignes aériennes locales, aucune annulation des vols n'est annoncée pour le moment.



Si la dépression tropicale Nat, passée de forte à modérée ce mercredi matin, laisse la population perplexe quant au réel risque cyclonique, du côté des sociétés de transport, en revanche, l'inquiétude est de mise. Et pour cause, placées en vigilance rouge concernant les pluies, et en vigilance orange quant aux vents, les îles du Vent demeurent sur le qui-vive : “Pour l'instant, s'il n'y a pas de restrictions quant aux moyens de transport terrestre, des consignes de prudence sont à observer : il faut se déplacer que si l’on en a absolument besoin”, déclare Éric Spitz, haut-commissaire de la Polynésie française, avant de poursuivre : “Pour ce qui est des personnes habitant Moorea, ou Tahiti et devant se rendre à Moorea, les navettes de bateaux seront suspendues entre aujourd'hui (ce mercredi, NDLR) 13 heures et demain (ce jeudi, NDLR) 13 heures. Des creux de 3 à 4 mètres pouvant être attendus au large.”



Jointe par téléphone, la société Aremiti assure avoir pris toutes les dispositions possibles pour les prochaines 24 heures : “La mer est déjà agitée mais nous effectuons toujours nos rotations entre Tahiti et Moorea ce mercredi matin et jusqu'à 13 heures afin de respecter les consignes données par le haut-commissariat. À l'heure où nous parlons (10 heures, mercredi 7 février, NDLR), nous avons transporté 700 passagers. D'habitude, aux mêmes heures, nous aurions déjà transporté 1 500 passagers, ce qui veut dire que la population semble également avoir pris ses dispositions, notamment les scolaires et les professionnels qui font la navette tous les jours. Concernant nos bateaux, ils resteront à quai sur Moorea à partir de 13 heures, après la dernière rotation. Nous attendrons ensuite l'évolution de la situation météorologique et des consignes du haut-commissariat. À quai, les dispositifs d'amarrage seront renforcés et des gardiens de nuit seront sur place pour évaluer la situation et réagir en cas de besoin”, assure Manu Paquier, responsable des opérations commerciales au sein du groupe Degage.



Vigilance orange mais feu vert pour les avions



En revanche, en ce qui concerne les dessertes aériennes locales, malgré quelques ajustements au niveau de la programmation des vols, aucune annulation n'est à constater pour l'heure. Et si cela peut étonner en période d'alerte pré-cyclonique, les compagnies aériennes tiennent à rassurer leurs clients : “Nous sommes en étroite relation avec les services météorologiques et le service d'État de l'aviation civile, avec qui nous échangeons quotidiennement afin d'être sûrs que nous pouvons continuer à opérer”, explique Vairani Tetaria, directrice commerciale à Air Tahiti. “Il faut bien comprendre que pour l'heure, nous sommes en vigilance rouge uniquement en ce qui concerne les pluies, ce qui n'a pas d'influence sur les vols domestiques.”



En effet, le facteur vent étant le plus important, le service d'État de l'aviation civile assure que, pour le moment, les vols inter-îles peuvent être effectués. Du côté d’Air Moana, la direction a préféré anticiper davantage les risques à venir : “Nous avons avancé nos vols prévus cette après-midi à ce matin, (ce mercredi, NDLR)”, explique Raitini Rey, directeur général délégué à Air Moana. “Nous attendons une possible dégradation des conditions météorologiques en fin de journée, début de soirée, donc nous avons préféré anticiper ces situations et prendre le moins de risques possibles pour nos clients.” Des clients qui n'ont pourtant pas froid aux yeux. À l'aéroport, nombreux sont les Polynésiens sur le départ : “Nous faisons confiance aux compagnies aériennes. Si elles disent que c'est bon, on les croit. Nous voyons mal ces dernières prendre des risques inconsidérés. On a confiance”, témoigne Théodore, en partance pour Nuku Hiva.



