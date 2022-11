Les basketteurs tahitiens goutent au haut niveau

Tahiti, le 13 novembre 2022 - La sélection masculine de basket-ball a disputé entre mercredi et samedi, en Mongolie, les qualifications pour la Coupe d'Asie. Si les protégés du sélectionneur Honoura Bonnet n'ont signé aucune victoire en quatre rencontres face à des nations d'un tout autre niveau, ces confrontations permettront certainement à ce jeune groupe de progresser encore plus vite.



Après s'être littéralement baladée lors de la Polynesian Cup, au début du mois de novembre, la sélection masculine de basket-ball a enchaîné dans la foulée avec les qualifications de la



Pas loin d'une victoire face à la Malaisie



Avec un groupe aussi rajeuni, l'objectif du staff polynésien n'était clairement pas de jouer une quelconque qualification pour la Coupe d'Asie, mais de faire grandir ses jeunes talents au contact du haut niveau. Et ces derniers ont été servis. Mercredi, les basketteurs tahitiens entamaient leur campagne en Mongolie face au Vietnam. Après avoir résisté en première mi-temps, les hommes de Honoura Bonnet ont craqué dans les deux derniers quart-temps pour s'incliner finalement par 43 points d'écart (84-41).



Les Tahitiens ont enchaîné ensuite jeudi face à la Thaïlande. Un revers cette fois-ci beaucoup plus large concédé sur le score de 114-46. Face au pays hôte, vendredi, Maui Garbutt et ses coéquipiers se sont inclinés 91-62. Et pour leur dernier match, les Polynésiens étaient opposés, samedi, à la Malaisie. On pouvait s'attendre à une nouvelle grosse défaite, mais cette jeune équipe voulait certainement repartir de Oulan-Bator sur une bonne note. Emmenés par Maui Roopina, auteur de 14 points au cours de cette ultime rencontre et l'un des meilleurs joueurs polynésiens au cours du tournoi, les Tahitiens menaient au score à la pause (39-36). La deuxième mi-temps a été plus compliquée pour les représentants du fenua qui n'ont inscrit que 23 points pour finalement s'incliner sur le score de 70-62.



