Les bacheliers d’excellence 2025 célébrés à l’assemblée

Tahiti, le 10 juillet 2025 - Ce jeudi matin, dans le hall René-Leboucher de l’assemblée de la Polynésie française, 220 jeunes diplômés ont été mis à l’honneur lors de la cérémonie de remise de la médaille du baccalauréat mention “très bien”. Toutes filières confondues, ces lauréats incarnent l’excellence éducative du Fenua. Trente-six d’entre eux ont même décroché les félicitations du jury.



“Vous êtes l’espoir de notre pays”, a lancé Antony Géros, président de l’assemblée, ce jeudi lors de la cérémonie de remise de la médaille du baccalauréat mention “très bien”. Une reconnaissance institutionnelle forte, dans l’enceinte même de la troisième institution du Pays, pour “enraciner cette jeunesse brillante” dans la vie publique. Le ministre de l’Éducation, Ronny Teriipaia, le vice-recteur Thierry Terret et le président de la commission de l’Éducation à l’assemblée, Heinui Le Caill, ont également salué ces parcours d’exception.



“Soyez curieux, exigeants, audacieux. Osez l’échec, on apprend en échouant. Être brillant, c’est bien, mais brillant et bienveillant, c’est mieux encore”, a exhorté le vice-recteur. Il a également remercié les parents, les proches et les enseignants pour leur rôle dans ces réussites.



Après les discours officiels parfois un peu longs, place à la remise des médailles. Un à un, environ 150 lauréats présents sont appelés – nom et prénom – pour gravir la scène en solo, sous l’œil des caméras de l’assemblée. Une musique drôlement pompeuse, façon gala d’un autre temps, accompagne le défilé des jeunes, entre fierté et timidité. Certains arborent jean et baskets, d’autres ont sorti leurs plus belles tenues.



Des parcours inspirants



La meilleure moyenne revient cette année à Line Maimiti Valérie Schneider, 17 ans, du lycée Paul-Gauguin, avec un impressionnant 19,69/20. “J’ai travaillé et fait beaucoup d’annales. Mais je ne passe pas ma vie à étudier : je fais du badminton deux fois par semaine. Il faut aussi prendre du temps pour soi.” Admise en classe préparatoire au prestigieux lycée du Parc à Lyon, elle envisage de devenir ingénieure. “Ce n’est pas un hasard. Elle s’est toujours fixé des objectifs”, confie sa mère, Marina. “Ce qui est important, c’est de croire en soi.”



Mélodie Pehekua, originaire de Hiva Oa, a obtenu 16,08 de moyenne : “Je me sens fière. Très stressée de monter sur scène pour récupérer la médaille, surtout devant les caméras ! Je viens des Marquises, j’étais en internat à Paul-Gauguin pendant trois ans.” “Les enfants des îles peuvent réussir aussi”, glisse sa maman, Yannick. Puis confie : “C’est mon anniversaire aujourd’hui. Ce diplôme, c’est un beau cadeau.”



Entre fierté et ambition



D’autres lauréats envisagent déjà leur avenir avec ambition. Moeata Raoulx, 17 ans, du lycée de Papara, s’apprête à suivre une licence santé à l’Université de la Polynésie française. Elle vise le concours de médecine. “C’est un peu impressionnant, cette cérémonie. Mais je trouve bien qu’on ait une reconnaissance”,admet la jeune femme.



Pour beaucoup, cette cérémonie est aussi un moment de gratitude. “Votre réussite incarne une belle promesse”, a résumé le vice-recteur. Une médaille conçue localement, symbole de reconnaissance, ainsi qu’une attestation ont été remises à chaque lauréat.



Une élite encouragée à revenir



“Gardez précieusement cette médaille”, a lancé Heinui Le Caill aux jeunes. “Elle représente un appel de votre pays pour que vous rentriez pour construire votre Fenua, notre Fenua.”





Les bacheliers d’excellence en chiffres



- La promotion 2025 compte 3 138 bacheliers toutes filières confondues.

- 220 étudiants ont obtenu la mention “très bien”, dont 165 en filière générale, 20 en filière technologique et 35 en filière professionnelle.

- 36 bacheliers ont obtenu la mention “très bien” avec les félicitations du jury.

- Cette année, 8,9 % des admis au baccalauréat en Polynésie ont obtenu la mention “très bien” – un taux comparable à celui de la métropole (8,8 %). Les chiffres restent stables malgré une baisse du nombre d’inscrits.

Rédigé par Darianna Myszka le Jeudi 10 Juillet 2025 à 15:24 | Lu 962 fois