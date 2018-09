Les aviateurs du fenua rendent hommage au pilote Guynemer

" Ce signe distinctif sera dorénavant épinglé en poitrine, sur le côté droit de leur uniforme. Signe de reconnaissance, cet insigne homologué en mars 2017 est la marque distinctive d’appartenance au corps des mécaniciens, toutes spécialités confondues. Réservé à l’ensemble du personnel mécanicien de l’armée de l’air, officiers, sous-officiers et militaires du rang, il est remis après un an d’exercice dans le corps des mécaniciens ", précise le lieutenant-colonel Arnaud, officier logisticien de l’état-major interarmées. En Polynésie française, ce corps compte 53 militaires.



Au cœur de la cérémonie anniversaire du 11-septembre, figure traditionnellement la lecture de la dernière citation rendue au capitaine Guynemer, dont voici le texte : " Mort au champ d’honneur, à Poelkapelle, le 11 septembre 1917, héros légendaire, tombé en plein ciel de gloire après trois ans de lutte ardente. Restera le plus pur symbole des qualités de la race : ténacité indomptable, énergie farouche, courage sublime. Animé de la foi la plus inébranlable dans la victoire, il lègue au soldat français un souvenir impérissable, qui exaltera l’esprit de sacrifice et provoquera les plus nobles émulations ".



L’usage veut que ce texte soit lu par un capitaine méritant du corps du personnel navigant. Mardi, au Détachement air 190 de Faa’a, cet honneur a été confié au capitaine Norbert, de l’escadron de transport 82 Maine.



Au cours de cette cérémonie du souvenir, un ancien de l’armée de l’air, Philippe Raufaste, s’est également vu remettre la croix du combattant, au nom du ministre des Armées, pour sa participation à diverses opérations extérieures de l’armée française.