Les auteurs du trafic postal d’ice jugés le 24 février

Tahiti, le 13 janvier 2020 - Sept hommes âgés de 38 à 54 ans ont été présentés en comparution immédiate lundi pour avoir participé à un trafic d'ice par voie postale entre les Etats-Unis et la Polynésie française entre juillet et décembre 2019. Ils ont demandé un renvoi pour préparer leur défense et seront donc jugés le 24 février.



Les trafiquants et leurs complices, dont deux travaillaient aux services postaux de l’OPT, s’envoyaient de petites quantités d’ice dans des enveloppes vers de fausses adresses en Polynésie. En six mois, ils auront importé 667 grammes via l’envoi de 42 enveloppes. Comme souvent dans les affaires de stupéfiants, l’enquête avait démarré suite à une dénonciation anonyme.



Présentés en comparution immédiate lundi, plusieurs des sept prévenus, dont deux ont déjà été condamnés le 29 août dans le volet ice de l’affaire Barbion, ont demandé un renvoi pour préparer leur défense. Ils seront donc jugés le 24 février.