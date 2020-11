Les assistants sociaux disent stop aux agressions

Tous ces agents sont unanimes, la DSFE manque cruellement de moyens humains. Christian Jonc estime qu'avec "un effectif amoindri ce n'est pas évident de faire correctement notre travail" et demande à avoir plus de moyens humain "pour être au plus près et pouvoir accompagner au mieux les administrés".



Cécilia Utia épse Teauna rappelle que cette demande date de plusieurs années : "C'est aussi une des raisons pour lesquelles on se fait agresser, car l'effectif est réduit alors que les problèmes sont de plus en plus nombreux".



Christine Marcantoni ajoute qu'en cette période de crise, les services sociaux peuvent recevoir jusqu'à 60 à 120 administrés par jours. "C'est très difficile et les personnes sont de plus en plus exigeantes".



Christian Jonc explique qu'ils reçoivent "des personnes qui sont en souffrance, qui sont en difficulté (...). On essaie de faire au mieux pour les aider et les accompagner".