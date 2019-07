Les as du volant visent l'or à Apia

PAPEETE, le 2 juillet 2019. La délégation tahitienne de badminton qui participe aux 16e Jeux du Pacifique prend ce mercredi soir l'avion. Les joueurs espèrent ramener quatre médailles d'or.



Au total, pas moins de 368 athlètes, coach et dirigeants ainsi que 33 membres du staff administratif et médical du comité Olympique de Polynésie française participeront aux 16e Jeux du Pacifique. La compétition débutera le 7 juillet, à Apia. Elle s'achèvera le 20 juillet. La délégation tahitienne de badminton part ce mardi soir pour la Nouvelle-Zélande puis prendra un avion pour les Samoa. Une délégation plus importante partira en fin de semaine pour les Samoa.



L'excitation et la joie se lisaient ce mardi après-midi sur les visages des joueurs de badminton. Parmi eux, Rémi Rossi. Ce joueur de badminton de 23 ans a déjà participé aux jeux du Pacifique. "C'était en 2011. En Nouvelle-Calédonie", se souvient-il. " Nous n'avions ramené aucune médaille. C'était dur pour la délégation." La délégation polynésienne espère donc bien prendre sa revanche et "ramener au moins quatre médailles d'or sur les six potentielles", explique Rémi Rossi avant de préciser : "On est plus confiant et meilleur. Aux Jeux du Pacifique, contrairement aux Oceania, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ne sont pas représentées. Ce sont des adversaires importants."



Le jeune homme, qui est parti faire ses études en métropole en 2013, revient tous les ans au fenua pour participer aux Oceania. Il est actuellement 13e au niveau national.



A ses côtés, certains participent pour la première fois aux Jeux du Pacifique. Mélissa Mi-You, 15 ans, est motivée pour "aller le plus loin possible". La jeune sportive commence à être aguerrie aux compétitions. Aux derniers Oceania, elle était capitaine de l'équipe des juniors.



La Polynésie française sera présente dans 20 des 26 disciplines prévues au programme de ces Jeux. Ces disciplines sont l’athlétisme, le badminton, le basketball, le beach volley et le volleyball, la boxe, le football, la force athlétique, l’haltérophilie, le golf, les disciplines handisport, le judo, la natation, le squash, le tennis, le tennis de table, le tir au pistolet et le ball trap, le tir à l’arc, le triathlon, le va’a et la voile. Sur les six disciplines où la Polynésie ne sera pas présente certaines ne se pratiquent pas sur le territoire, tel que le cricket ou encore le netball.



En 2015, la Polynésie française avait terminé à la troisième place derrière la Papouasie et la Nouvelle-Calédonie.