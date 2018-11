Les artisans des Tuamotu Gambier à l'honneur à l'assemblée

Ainsi, toutes les créations qui seront exposées et proposées à la vente comporteront ou représenteront au moins une de ces matières. Comme chaque année, des concours, au nombre de six, seront organisés tout au long de l’exposition, alliant savoir-faire, créativité et connaissance de l’archipel.



Cependant, cette année, un nouveau critère de concours apparaît : la notion de protection de l’environnement. En effet, parmi ces épreuves, une consistera à créer un objet introduisant aux matières traditionnelles de la matière recyclable. C’est une manière de sensibiliser à la fois les artisans et les acheteurs au problème de la préservation des ressources et de la participation de chacun au devenir de notre fenua en matière d’environnement.



Par ailleurs, une élection est organisée le samedi 24 novembre 2018: celle de la plus belle Mama rima’i des Tuamotu Gambier 2018.



L’artisanat traditionnel étant un élément phare de la culture polynésienne, le comité Te Mata Keinanga, tient aussi à faire connaître au public les chants, et orero des Tuamotu Gambier puisque plusieurs interprétations auront lieu au cours du salon. Les visiteurs auront ainsi le privilège d’apprécier à la fois les œuvres des artisans, et les légendes des Tuamotu Gambier. L'occasion donc de voyager, et de découvrir cet archipel, tout en restant à Tahiti.



Durant ces deux semaines, des démonstrations de confection en fibre de cocotier ou en "niau" (bracelet, bague, boucles d’oreilles, chapeau, panier) seront offertes aux personnes intéressées par cet art. L'occasion de dénicher des cadeaux pour la période des fêtes.



Enfin, le samedi 1er décembre, un défilé des mamas avec leurs créations précèdera la remise des prix et la distribution des récompenses attribuées aux gagnants.