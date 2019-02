Les artisans de Mahina fêteront la Saint-valentin

MAHINA, le 8 février 2019 - Durant quatre jours, vous pourrez profiter des diverses activités qui seront mises en place dans les jardins de la Pointe Vénus. Ateliers de démonstrations, exposition des produits artisanaux, le public pourra s'initier au tressage ou à la peinture sur pāreu. Un événement qui démarrera ce lundi.



À l'approche de la Saint-Valentin, les artisans de Mahina mettront en place diverses activités sur le site de Tefauroa.



De lundi à jeudi, le public pourra découvrir le travail de ces māmā et pāpā. Au menu également, des démonstrations de tressage sur le pae'ore et sur les palmiers de coco, le lundi. " Si les personnes voudront ramener leurs produits chez elles, elles devront payer 1 000 francs ", indique Mireille Ebb, secrétaire de la fédération " Te feti'a o Tefauroa ". Mardi, place à la confection d'un tifaifai, " et nous allons leur apprendre à coudre à la main aussi ", prévient Mireille Ebb. Mercredi, le pāreu sera à l'honneur. " Nous ferons de la peinture sur pāreu, que ce soit solaire, avec un rouleau ou à la main ", précise la secrétaire de la fédération " Te feti'a o Tefauroa ". Et pour terminer cette semaine de travail et de découverte, la journée de jeudi sera dédiée aux fleurs. " Nous ferons des bouquets ou des couronnes ", indique Mireille Ebb.



Pour les amoureux de la sculpture, des ateliers vous seront également proposés.



Les activités démarreront à partir de 9 heures jusqu'à 16 heures. En plus des ateliers de démonstrations, une exposition-vente sera aussi organisée tout le long de cet événement.



La fédération " Te feti'a o Tefauroa " compte une dizaine d'associations d'artisans de Mahina.