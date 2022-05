Les archers de Huahine visent les jeux du Pacifique

Huahine, le 5 mai 2022 - C’est dans une ambiance calme et concentrée que s'est déroulée mercredi à Fare la compétition de tir à l’arc de l’AS Fauna Nui à la demande d’Oceania Challenge. Le club ambitionne d'être qualifié pour les Jeux du Pacifique en décembre 2023, aux îles Salomon.



Mercredi, à la demande d'Oceania Challenge, l'AS Fauna nui a participé à une compétition de tir à l’arc. Pendant quasiment 3 heures, et sous un soleil de plomb, les participants ont enchainé les tirs. Les huit tireurs devaient viser des cibles placées à 20, 30 puis 40 mètres en quatre minutes, avec six flèches réparties en cinq volets soit un total de 30 flèches tirées. Tout s'est déroulé sous l'œil aguerri et vigilant de l’arbitre officiel qui a ensuite envoyé tous les résultats à fédération tahitienne de tir à l’arc (FTTAA).

Comme en témoigne Aremiti Tinirau, adhérent au club depuis sa création en novembre 2021, cette discipline est une vraie passion : “Je pratique le tir à l’arc depuis que je suis enfant et je les ai toujours fabriqués moi-même. Cette discipline m’a été transmise par mes tontons qui étaient chasseurs de cochons sauvages, et cela faisait passer le temps quand je jouais avec mes cousins. Maintenant que j’ai acquis de la technique, c’est très valorisant pour notre équipe de pouvoir participer à des compétitions locales et peut-être internationales.” La jeune mais ambitieuse équipe de tir à l’arc de Huahine voit grand, et vise haut pour représenter son île. En effet, le but de la compétition de mercredi était de pouvoir participer à la prochaine qui aura lieu à Moorea le 10 juin. La sélection finale pour l’Oceania Challenge se tiendra à Tahiti en avril 2023 et les Jeux du Pacifique auront lieu en décembre 2023 aux îles Salomon.



Tir à l'arc et marae



Au début du mois d'avril, l’AS Fauna Nui de Huahine a reçu la visite de 6 membres de la FTTAA. Le but étant de discuter de l’aménagement d’un parcours de tir à l’arc sur le site archéologique de Maeva, où cette discipline était déjà pratiquée il y a très longtemps. Lors de ses déplacements dans les clubs affiliés, la fédération souhaite également améliorer les services qu’elle prodigue en faveur de ses pratiquants, en termes de formation des débutants et des compétiteurs de haut niveau, des entraîneurs, et œuvrer au développement de la discipline dans les îles. À cet effet, la fédération a sollicité le soutien du ministère chargé des Sports, dans le cadre de sa demande d’aide, pour le recrutement d’un conseiller technique fédéral. À noter que la FTTAA recense actuellement 150 licenciés répartis dans quatre clubs, dont celui de Huahine.





