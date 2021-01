Les antivax s'invitent à l'ouverture des centres de vaccination au fenua

Le taote Philippe Biarez, directeur de l'hôpital de Afareaitu, a accepté de répondre aux questions posées par les antivax lundi matin devant les centres de vaccination en Polynésie française.



Les sceptiques disent qu'il n'y a pas d'urgence pour la vaccination ?



"Oui, ce n'est pas urgent. C'est-à-dire que la précipitation n'est pas une bonne idée, mais c'est intéressant de commencer à le proposer à tous ceux qui le veulent. Et il y a beaucoup de volontaires et ils sont les bienvenus. C'est sûr que certains ont des doutes. Il faut respecter cela. S'ils souhaitent attendre plus longtemps, eh bien, pourquoi pas ? Il y a aussi plusieurs dizaines de millions de gens qui ont été vaccinés dans le monde. Et cela fait beaucoup de monde pour lesquels on a maintenant du recul. Mais en tout cas, il faut se vacciner, c'est important. Je pense qu'en Polynésie, on a beaucoup de gens qui ont envie de se vacciner. Si les autres veulent attendre un petit peu, eh bien, c'est leur choix et on doit le respecter".



Ont-ils des raisons de se poser des questions sur la composition de ce vaccin ?



"Je dirais que ces vaccins sont certifiés par l'agence nationale de sécurité du médicament, la haute autorité de santé et également par l'agence européenne et aussi par l'OMS (Organisation mondiale de la Santé, NDLR). Effectivement, on peut douter de ces agences internationales et nationales pour leur sérieux, mais c'est compliqué. Si on commence à douter de tout cela, cela va être difficile de vivre de manière générale, puisque tous les jours des médicaments neufs sortent pour différentes pathologies, certifiés par ces agences, et pourtant on les prend et on les prescrit sans trop de difficultés. Je pense qu'il faut avoir confiance car il y a des gens qui ont travaillé pour analyser les dangers et les bénéfices de ce vaccin et qui ont décidé que les bénéfices étaient plus importants que les problèmes que cela peut poser ainsi que les effets indésirables."



À qui incombera la responsabilité s'il y a des conséquences après la vaccination ?



"(…) En terme de responsabilité, c'est d'abord le médecin prescripteur qui partage cette responsabilité avec le patient. Je rappelle que pour la vaccination, on doit tous aller voir un médecin. Je suis allé voir moi-même un médecin, nous avons discuté et il m'a fait une ordonnance. Et donc cette responsabilité est déjà partagée. Et le patient qui vient se faire vacciner, eh bien, il n'est pas obligé".



On est obligé d'aller voir son médecin traitant avant de se vacciner ?



"Pas nécessairement, il y a des médecins dans les centres de vaccination. Et on le voit d'abord pour avoir une discussion sur les effets indésirables, il va vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication à la vaccination, et ensuite il va discuter avec le patient pour voir s'il est bien d'accord de se faire vacciner et ensuite on vaccine. Donc, je pense que la question de responsabilité ne se pose pas puisque les personnes ne sont pas obligées de le faire. Donc, s'ils ont des doutes, il ne faut pas se faire vacciner et ce n'est pas grave".



Les manifestants anti-vaccins craignent que les Polynésiens soient des "cobayes", des "rats de laboratoire" pour tester le vaccin ?



"Je suis dans ce cas-là moi-même, un rat de laboratoire, puisque je me suis fait vacciner la semaine dernière. Mais c'est une manière de voir les choses, effectivement, en disant qu'on n'a pas envie de le tester sur nous. Mais comme je le disais, ce vaccin a été injecté sur plusieurs dizaines de millions de personnes. C'est important de rappeler qu'on a voulu mettre beaucoup de sérénité dans cela et que chaque personne doit pouvoir réfléchir doucement, s'informer, aller voir son médecin, et prendre sa décision à la vitesse qu'il veut. Il y a certaines personnes qui sont prêtes, là, tout de suite et il y en a qui demandent plus de temps. Il faut voir tout cela avec beaucoup de sérénité et de discussions, d'échanges, et on va arriver à vacciner tout le monde, je suis confiant. Le doute est quelque chose de normal, il faut juste simplement aller discuter avec son médecin. Nous sommes là pour cela, pour discuter et probablement de manière plus appropriée que les réseaux sociaux ou autre source d'informations qui sont quand même difficiles à appréhender et pas toujours très fiables".