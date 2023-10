Les 'aito invités à Waimea

Tahiti, le 26 octobre 2023 – Dans le cadre des Te Moana Nui Traditional Games i Vaihi 2023, une délégation polynésienne des Tū'aro Mā'ohi est invitée à participer à l'événement qui se déroulera à Waimea, à Hawaii, les 4 et 5 novembre prochain.



La fédération des sports et jeux traditionnels, portée par son président Enoch Laughlin, enverra une délégation à Hawaii les 4 et 5 novembre prochain afin de participer aux Te Moana Nui Traditional Games i Vaihi 2023. Une compétition où seront également présents la Nouvelle-Zélande, les îles Cook, Rapa Nui, Hawaii, Samoa, le Vanuatu et Fidji, pour ne citer que les délégations les plus importantes. L'occasion pour tous les athlètes d'améliorer leurs performances passées, dans des sports pris de plus en plus au sérieux. Également au programme, la préparation du déplacement au Festpac, festival des arts devant se tenir à Hawaii du 6 au 16 juin 2024, où les Tū'aro Mā'ohi seront au programme pour la première fois.