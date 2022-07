Les Vahine 'Ura éliminées de la Nations Cup par les Îles Salomon

Tahiti, le 24 juillet 2022 - Les Vahine 'Ura se sont inclinées, samedi aux Fidji, en quarts de finale la Nations Cup face aux Îles Salomon (1-0). Il aura suffi aux Salomonaises d'un éclair de génie de Mary Maefiti avant la pause pour venir à bout des Tahitiennes.



Les Vahine 'Ura étaient passées par la toute petite porte pour se qualifier pour les quarts de finale de la Nations, à Fidji. Les joueuses de Stéphanie Spielmann avaient donc à cœur de montrer, ce samedi, que leur place dans le grand huit océanien n'était pas totalement imméritée. Pou décrocher leur place dans le dernier carré, les Tahitiennes devaient se défaire des Îles Salomon, qui restaient sur un match 2-2 face à la Nouvelle-Calédonie lors de la phase de poule.



Si les Vahine 'Ura se sont procurées les premières occasions de la partie, par l'intermédiaire de Kiani Wong, sur une frappe lointaine, et Hinavainui Malfatti qui a raté sa reprise du droit, les Îles Salomon sur leur première frappe du match ont cueilli à froid les Tahitiennes. A la 38e minute, Mary Maefiti, après un bel enchainement à l'entrée de la surface, à placer une belle frappe enroulée du pied droit qui a trompé Camille André (1-0). Puis au retour des vestiaires, la même Mary Maefiti, n'était pas loin de faire le break pour les Îles Salomon, mais la gardienne tahitienne a été plus vigilante sur sa ligne de but.



Cependant le mal était déjà fait pour les Vahine 'Ura qui ne referont jamais leur retard en deuxième période, malgré une dernière tentative en fin de match pour Babou Tepea et une faute très limite sur une attaquante tahitienne dans la surface de réparation. Score final 1-0 pour les Îles Salomon qui sortent les Tahitiennes de la compétition et qui rejoignent Fidji en demi-finale. "On a une équipe encore très jeune et beaucoup de ces filles disputeront la compétition en U-19 de la Nations Cup. Comme on a l'habitude de le dire à Tahiti, on travaille pour l'avenir. On est à la deuxième mi-temps d'un travail que l'on mène depuis presque dix ans", a indiqué la sélectionneure des Vahine 'Ura, Stéphanie Spielmann, au micro de l'OFC.