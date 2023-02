Les Vaast, Braye et Fierro lancent leur saison au Maroc

Tahiti, le 19 février 2023 - Six Tahitiens sont engagés au Maroc, au Pro Taghazout (QS 3000). Haumana Ateni était le premier à l'eau, ce dimanche, et a été éliminé dès le premier tour. On attend désormais les entrées en lice de Kauli Vaast et de Mihimana Bray. Et du côté des dames, Aelan Vaast, Heimiti Fierro et Marion Philippe sont attendues.



C'est au Maroc et au Pro Taghazout (QS 3000) que six surfeurs tahitiens ont décidé de lancer leur saison sur le circuit mondial. La compétition a été lancée ce dimanche avec l'entrée en lice notamment de Haumana Ateni. Dans une série à quatre, le surfeur de Papeari, avec une petite note de 7.50 (4.00 + 3.50), a tenu pendant de longues minutes l'une des deux places qualificatives pour le tour suivant. Mais c'était sans compter sur le réveil du local de l'étape, Redouane Regragui, qui a obtenu en fin de série les notes de 5.17 et 3.93 pour un total de 9.1. Le Marocain décrochait ainsi la première place de la série faisant chuter le jeune espoir tahitien à la troisième, synonyme donc d'élimination. La deuxième place de la série est revenue à l'Espagnol, Juan David Acevedo Verde.



Vaast, Braye, Fierro et Philippe dans les start



Si la route au Marco s'arrête là pour Haumana Ateni, on attend encore les entrées en lice de Kauli Vaast et Mihimana Braye. Ces derniers tenteront d'empocher leurs premiers points au QS en vue notamment de se qualifier en mai prochain pour les Challenger series. Mais il faudra patienter encore un peu pour voir les natifs de Vairao et de Papeete en action sur le spot d'Anchor Point. Mihimana Braye est en effet exempté de premier tour et fera son entrée en lice au second round dans une série à quatre a priori largement à sa portée. Kauli Vaast, quant à lui, est exempté des deux premiers tours et sera à l'eau pour les 32es de finale.



Du côté des dames, Aelan Vaast, Heimiti Fierro et Marion Philippe sont engagées à Taghazout. Heimiti Fierro sera la première en action au premier tour. Vaast et Philippe en sont, elles, exemptées.

