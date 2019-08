Les U17 battent la Papouasie 2-1

En deuxième période, Tahiti semble plus à l’aise qu’en première période et se procure de belles occasions. Suite à une belle action de jeu menée par le N°12 Tehotu Gitton qui fait un bon match, Tonitini Chung se retrouve seul au deuxième poteau, il tire sans contrôler la balle et marque. 2-1 pour Tahiti à la 57’.



La sélection de Tahiti fait preuve d’assurance et se montre supérieure techniquement à l’équipe papoue. L’équipe défend bien et parvient à empêcher le développement du jeu de son adversaire. La balle circule bien, l’équipe parvient à enchainer une, deux, trois passes, parfois plus et tente sa chance dès qu’elle le peut. Le score en restera là, Tahiti s’impose finalement 2-1 contre la Papouasie Nouvelle Guinée.



Le but de ce tournoi est de faire progresser le niveau océanien en permettant à quelques équipes d’Océanie de rencontrer des équipes d’un niveau supérieur comme l’Inde ou l’Estonie. Tahiti affrontera l’Estonie dans son prochain match prévu le mardi 20 août (mercredi au Vanuatu) à 17H, heure de Tahiti. SB/FTF