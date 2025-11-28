

Les Trophées du sport dévoilent ses sélectionnés

Tahiti, le 18 décembre 2025 - Mercredi matin, dans le cadre somptueux du Tahiti by Pearl Resort, les Trophées du sport ont lancé leur douzième campagne. Un événement qui fait partie intégrante du paysage sportif polynésien. Chaque année, il célèbre ses acteurs, mais surtout les valeurs qu’ils véhiculent. Car au-delà de la performance, un sportif doit être un exemple à suivre dans une société de plus en plus touchée par ses dérives.



La douzième édition des Trophées du sport de la Polynésie française est lancée ! Douze ans que les sportifs du Fenua sont mis à l’honneur. Qu’ils évoluent au pays ou à l’étranger, nos sportifs sont un exemple pour toute la société. “Nos champions sont les influenceurs positifs de notre société et ils méritent d’être mis à l’honneur. La société en a besoin. La pratique du sport est bonne pour la santé, pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Elle permet de lutter contre les maux de notre société que sont les addictions et les problèmes qui en découlent”, explique Simone Forges Davanzati, directeur de Local Vision, qui gère cet événement.



Le concours s’efforce d’avoir une utilité sociétale en incitant chacun à pratiquer une activité sportive afin de se protéger des maladies chroniques graves qui touchent les Polynésiens de plein fouet, notamment l’obésité, le diabète et l’hypertension. “Le sport, c’est bon pour tout, pour le corps comme pour la tête. Concrètement, il a été demandé aux athlètes nominés d’expliquer, dans leur vidéo de présentation pour le web et la télévision, à quel point l’hygiène de vie est importante, avec un slogan : ‘Le sport, ma seule addiction’”, poursuit l’homme fort des Trophées du sport.



Six candidats pour les athlètes féminin et masculin de l’année



Ce sont donc des sportifs impliqués qui ont été sélectionnés. Bien sûr, leurs performances sur l’année 2025 constituent l’un des critères principaux. Et à ce niveau-là, ils sont nombreux à pouvoir prétendre à une place parmi les six finalistes (trois chez les hommes, trois chez les femmes). “Ce n’est jamais facile de choisir, car ce sont tous des athlètes exceptionnels. Sur trente-cinq disciplines, il faut prendre en compte beaucoup de paramètres pour faire un choix. Cette année encore, cela n’a pas été simple, mais avec le jury, nous avons réussi à dégager les sportifs qui tenteront de décrocher les titres de meilleur athlète masculin et meilleure athlète féminine de l’année.”



Ce sont donc trois femmes et trois hommes que le jury et le public devront départager. Et pour l’une d’entre elles, on peut même parler de jeune fille. Tya Zebrowski, 14 ans, est la pépite du surf polynésien. Elle est la plus jeune surfeuse à intégrer le Championship Tour, la première division du surf mondial, la saison prochaine. Elle sera accompagnée de deux autres championnes : Iloha Eychenne, figure emblématique du va’a et du surfski féminin, véritable reine de la glisse. Au pays du va’a comme sur la scène internationale, elle brille par ses performances et son état d’esprit. La dernière candidate est logiquement la récente championne du monde de plongée sous-marine, Taina Orth. Un exploit historique qui vient récompenser une discipline culturelle en Polynésie.



Chez les hommes, le choix a été tout aussi difficile. Ce sont trois ‘aito qui se sont détachés : Benjamin Zorgnotti, Raihau Maiau et Tama Hiquily. Le premier a connu un retour en grâce à la compétition cette année. Après une grave blessure et un arrêt de carrière, le triathlète polynésien est allé puiser au plus profond de lui-même pour réaliser un exploit aux championnats du monde. Le second brille depuis des années sur les aires de saut en longueur du monde entier. Son dernier fait d’armes : une participation et une magnifique 26e place aux Mondiaux du Japon. Le dernier en lice évolue dans un sport qui connaît un essor mondial, le MMA. Avec déjà six combats pour zéro défaite, le Polynésien vise une place dans la cour des grands, l’UFC, d’ici un an.



Le public peut d’ores et déjà voter pour ces candidats par SMS au 7933. Envoyez TDS suivi du numéro de votre athlète favoris. Treize autres trophées seront remis lors de la soirée du 17 février, afin que cette grande fête du sport soit totale.





