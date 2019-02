Les Trophées du sport 2019 - Vendredi soir : Qui succèdera à Henri Burns ?

LES PARTENAIRES ORGANISATEURS



Tahiti Infos propose chaque jour dans son journal et son site internet, l’actualité du sport polynésien. Tahiti Infos est le partenaire presse officiel des plus grands évènements sportifs de l’année : Hawaiki Nui Va’a, Te Aito, les grands évènements surf locaux, le Trophée pétanque Tahiti Infos, le X-terra Tahiti, la Ronde Tahitienne, les championnats du monde de va’a…Son service des sports met en avant les sports « classiques » mais aussi les sports « émergents », il valorise les résultats de l’élite polynésienne à l’étranger et propose des portraits : les Trophées s’inscrivent dans cette tendance visant à faire mieux connaître du grand public nos sportifs et leurs exploits. Le sport véhicule de nombreuses valeurs sociétales positives comme le respect de soi et des autres, le partage, le dépassement de soi…



Air Tahiti Nui donne des ailes à nos talents



Air Tahiti Nui, par son programme de sponsoring « Ambassador », soutient les sportifs polynésiens tout au long de l’année en prenant en charge leurs billets. « Ces personnalités participent au rayonnement de Tahiti dans le monde, c’est une forme de promotion », considère Torea Colas, responsable marketing d’Air Tahiti Nui. « Le but du programme, c’est de servir de tremplin. On ose penser que l’on participe un peu au succès de leurs aventures. On n’aide qu’en billets mais les athlètes doivent gagner leur vie ! Une fois qu’ils ont atteint un certain niveau, notre mission est remplie. »



Polynésie la 1e soutient le sport



Tout au long de l’année, Polynésie la 1e soutient le sport local en suivant et en retransmettant les performances des athlètes, en couvrant les grands évènements sportifs. Polynésie la 1e consacre son émission hebdomadaire Tu’aro Sport à l’actualité sportive et n’hésite pas à mettre en œuvre de gros moyens pour suivre au plus près les grands moments sportifs tels qu’Hawaiki Nui Va’a, la Teahupo’o Pro Tahiti ou les Jeux du Pacifique. Polynésie la 1ère va permettre à tous les polynésiens de suivre en direct la cérémonie des Trophées du sport qui se déroulera le 15 février, en télévision, en radio et sur internet, à partir de 19h30.



La Présidence du Pays



Le sport est vecteur d’excellence et d’exemplarité. Il incite les athlètes à tendre vers la réussite, la performance et donne aux plus jeunes l’envie de se mesurer, de se dépenser. Le sport permet à des enfants vivant parfois dans des conditions très précaires de trouver leur voie, de se consacrer à une activité cadrée et formatrice. Autant de valeurs que les institutions du Pays souhaitent soutenir en s’associant cette année encore aux Trophées du sport.



En 2018, la Pacifique des Jeux rejoint les Trophées



Dans ses choix, la Pacifique des Jeux a toujours soutenu le sport en Polynésie, ses valeurs et son impact sur la vie sociale. Le sport est en effet un vecteur de dépassement de soi, de respect d’autrui et du partage des mêmes règles. La Pacifique des Jeux a ainsi organisé des évènements populaires liés à la pétanque ou au cross-country mais a également favorisé le développement d’épreuves dans des îles éloignées - va’a aux Marquises - ou a encore aidé à promouvoir la pratique des sports collectifs qui participent au développement local. C’est donc tout naturellement que la Pacifique des Jeux a rejoint le team de partenaires privilégiés des Trophées du Sport qui récompenseront les meilleurs sportifs de l’année selon des critères qui lui sont chers : la performance et le goût de l’effort.