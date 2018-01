Les Trophées du sport 2018 – Le jury a fait ses choix

Après un rappel des critères de sélection, les nominés ont été à chaque fois présentés brièvement avant que les membres du jury ne procèdent au vote. Pour certaines catégories, les gagnants ont été désignés à une voix près, pour d’autres à l’unanimité. Les résultats du vote seront divulgués lors de la soirée de remise des prix qui sera proposée au grand théâtre de la Maison de la Culture le 15 février.



Les membres du jury se sont félicités de l’intérêt grandissant que semble susciter le concours auprès du public. Le concours a été créé en 2015 et il a bien évolué depuis grâce aux différents partenaires. Il semble désormais pouvoir s’installer dans la durée, le sport véhiculant de nombreuses valeurs positives.



Quelques évolutions ont déjà été évoquées pour l’édition 2019. Charles Villierme a été mandaté par Louis Provost, président du COPF, pour le représenter. N’ayant pas pu intervenir précédemment en raison des problèmes de gouvernance qu’a connu cette institution représentant le mouvement sportif polynésien, les échanges avec M. Villierme ont été intéressants, constructifs et de bon augure pour l’avenir. SB



Les différentes catégories :



Meilleur athlète homme « Elite » (4 nominés)

Meilleur athlète homme « Performer » (4 nominés)

Meilleure athlète femme (4 nominées)

Meilleur espoir homme (3 nominés)

Meilleur espoir femme (3 nominés)

Meilleure équipe homme (3 nominés)

Meilleure équipe femme (3 nominés)

Best Event

Handisport



Les membres du jury :



Tahiti Infos : Nathalie Montelle et Simoné F. Davanzati

Polynésie 1e : Gérald Prufer et Maruki Dury

ATN : Tahia Teikikaine

Présidence : Cécile Tiatia

Pacifique des Jeux : Guillaume Reynaud

COPF : Charles Villierme

DJS : Antony Pheu