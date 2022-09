Les Trésors de Jumel au Chevalet

TAHITI, le 26 septembre 2022 - Donatien Jumel expose à la galerie Au Chevalet jusqu’au 1er octobre. Le vernissage a eu lieu samedi dernier. L’artiste peintre cherche, comme à son habitude, de dépasser les sujets pour offrir au visiteur une ambiance. Il envisage également d'exporter son travail pour faire rayonner la culture polynésienne.



L’artiste peintre Donatien Jumel honore une fois de plus son rendez-vous annuel à la galerie Au Chevalet. Il présente à cette occasion une cinquantaine d’huiles sur toile qui sont autant de “trésors de Polynésie”. “ J’entends par trésor des paysages, des lieux et des scènes de vie bien sûr. Mais selon moi, le véritable trésor c’est le peuple et ses traditions .”



Il est revenu sur des thématiques anciennes comme il l’avait fait lors de précédentes expositions, “ j’ai toujours des photos en réserve pour ça ”, précise-t-il. En effet, Donatien Jumel travaille en atelier à partir de photographies ou illustrations variées. Parmi les sujets retenus se trouvent un hydravion, un retour de pêche, un porteur de pierre, des danseuses et danseurs, des rameuses et rameurs…



12 heures de travail quotidien



Ces sept derniers mois, l’artiste s’est enfermé 10 à 12 heures par jour dans son atelier. Pendant toute cette période il a, au-delà des sujets, travaillé les ambiances. “ Ce que je cherche avant tout, c’est la lumière, les couleurs, les ombres et la lumière. ” Pour expliciter la démarche, il entre dans l’aspect technique de son art. Sans cela, il considère ne pas être suffisamment clair. “ Au lieu de prendre du noir pour les ombres, j’opte pour du bleu, du rouge, du mauve… ” Il joue pour dégager ce que ses sujets ont de plus profond. “ Je veux que les visiteurs ressentent ce qu’ils voient .”



Il vise une sorte de touche parfaite, il parle de couleur trouvée du premier coup. Il prend pour exemple Claude Monet. “ Pourquoi lui en particulier est-il grand ? Car, en regardant ses œuvres, on constate que chaque touche est à sa juste place, chaque couleur est la bonne .” Cet objectif, Donatien Jumel l’atteint exceptionnellement. La toile intitulée Pêche au banc de sable est l’une des plus abouties de cette exposition selon son auteur. Avec elle, l’artiste est au plus proche de son objectif.



Des œuvres légendées



Près de chaque toile, Donatien Jumel a rédigé ses pensées, il a détaillé ses techniques ou bien encore le contexte des sujets. Cette année, une fois n’est pas coutume, ses œuvres sont en quelque sorte légendées.



Pour la suite, il aimerait pouvoir poser son chevalet pour peindre la vie qui passe, pour raconter des scènes de vie plus contemporaines. “ Un peintre n’est-il pas un témoin de son temps ? ”, s'interroge-t-il. Il envisage, s’il peut, de développer de nouveaux sujets et d’exporter son art pour faire rayonner la culture polynésienne au-delà des récifs. “ J’essaierai tout au moins de contribuer à ce rayonnement à mon échelle. ” Il dit, pour cela, vouloir proposer des choses un peu moins conventionnelles.



Combat de coq



“ Tradition actuellement contestée, je n’ai pas peint ce tableau à cause de la polémique qui l’entoure. Mon attention s’est portée sur la lumière que dégage ce sujet, la façon dont les couleurs glissent sur les plumes des coqs et pour l’intérêt que j’ai à rendre le ‘vivant’ dans mes tableaux, ici avec le mouvement des sujets. ”



Huile sur toile, 70 x 90 cm.

Tableau inspiré d’une composition personnelle de plusieurs supports visuels.



Escale pour réparation



“ J’ai peint déjà beaucoup de tableaux sur les hydravions de la Compagnie TEAL et RAI qui assuraient certaines liaisons aériennes en Polynésie. Ce qui m’a intéressé dans cette image est le fait de présenter l’avion sous un angle moins ‘cliché’ et conventionnel qu’habituellement, il est ici en réparation. J’espère qu’à travers cette lumière, je donne un intérêt à ce moment anecdotique de la vie de l’avion .”



Huile sur toile, 60 x 90 cm.

Tableau inspiré d’une photo de Hajo Topzand.



Arrivée à Tahiti de la pirogue hawaiienne Hokule’a



“ J’ai eu la chance d’assister à l’arrivée des deux pirogues traditionnelles hawaiiennes cette année à Papeete. J’ai pris nombre de photos de cet événement, mais à cause de la couverture nuageuse, ces photos sont assez ‘grises’. J’ai donc décidé d’accentuer les tons chauds contrastant avec les verts dans ma palette afin d’obtenir cette atmosphère presque de fin de journée baignée d’une lumière douce et diffuse. ”



Huile sur toile, 70 x 90 cm.

Tableau inspiré d’une photographie du peintre.



Pêche au banc de sable



“ On connaît Bora Bora pour sa lumière, et ce sujet résonne pour moi comme l’accomplissement d’un long travail sur tous mes tableaux passés à manier les couleurs et à les associer entre elles afin de faire ressortir au mieux une ambiance dans une toile. J’espère que vous ressentirez ce qui s’en dégage .”



Huile sur toile, 90 x 90 cm.

Tableau inspiré d’une photographie de Jean-Michel Contremoulins.



Pratique



Jusqu’au 1er octobre à la galerie du Chevalet. Entrée libre.

Horaires : Lundi de 13h30 à 17h30, du mardi à jeudi de 8 heures à midi et de 13h30 à 17h30. Le vendredi de 8 heures à midi et de 13h30 à 16h30, le samedi de 8 heures à midi.



Tél. : 40 42 12 55

Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 26 Septembre 2022 à 18:23 | Lu 178 fois