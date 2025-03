Les Toa Aito tombent face aux Calédoniens

Tahiti, le 20 mars 2025 - C’était le jour J pour nos Toa Aito. La demi-finale du tournoi qualificatif pour la Coupe du monde, qui opposait ce jeudi Tahiti à la Nouvelle-Calédonie, a rendu son verdict. Malheureusement, ce sont les Calédoniens qui se sont imposés dans ce match. Dominateurs, les joueurs de la Nouvelle-Calédonie ont marqué trois buts en deuxième mi-temps, dont un doublé de Georges Gope-Fenepej. Sans rien lâcher, nos joueurs ont tout donné et peuvent être fiers de leur parcours.



C’était un match décisif, ce jeudi. Il fallait impérativement gagner pour continuer l’aventure vers la Coupe du monde de football et pour ne surtout pas rentrer à la maison. Tel était l’état d’esprit qui animait la sélection tahitienne avant le coup d’envoi de la rencontre avec la Nouvelle-Calédonie dans la demi-finale du tournoi qualificatif pour le Mondial. “On est prêts, on va donner le meilleur de nous-mêmes pour gagner. On est concentrés sur aujourd’hui, le reste on verra”, annonçait le sélectionneur Samuel Garcia.



Le match débutait pied au plancher et ce sont les Calédoniens qui donnaient le ton. Le match s’annonçait physique, comme prévu, et le gain des duels allait être une des clés de la victoire.



Dès la 2e minute, le capitaine calédonien César Zeoula se retrouvait seul devant le gardien de Tahiti, mais sa frappe passait à côté des cages. Nos joueurs ne tardaient pas à répondre. Une minute plus tard, sur un coup franc à 35 mètres, excentré sur la droite, Matéo Degrumelle plaçait un ballon long et haut, mais la défense calédonienne veillait au grain et dégageait le ballon.



À la 7e minute, après une longue passe de Teva Lossec sur l’aile opposée, Eddy Kaspard tentait une frappe aux abords de la surface, mais son tir n’était pas assez appuyé. Quelques minutes plus tard, une belle occasion se présentait dans la surface, mais malheureusement, le ballon passait par plusieurs joueurs sans qu’aucun ne tire, et permettait à la défense calédonienne de se réorganiser et de dégager le ballon. Un peu trop collectif devant les buts, les coéquipiers du capitaine Teaonui Tehau loupaient le coche.



Nos Toa Aito tenaient bien le ballon en ce début de rencontre, et malgré des duels difficiles, ce sont eux qui menaient les débats. Avec une belle animation offensive et un bloc bas en défense, les Cagous n’arrivaient pas à mettre en place leur jeu et étaient maladroits devant le but. Mais l’équipe de Nouvelle-Calédonie reprenait petit à petit le contrôle de son jeu et mettait en place sa stratégie. À la 16e minute, après un corner, c’est Joseph Athale qui récupérait le ballon et frappait juste à côté des buts de Teave Teamotuaitau.



Les Cagous prennent progressivement le dessus



Au fil de cette première mi-temps, les Calédoniens prenaient progressivement le dessus et commençaient à se procurer des occasions de plus en plus dangereuses. Mais les Tahitiens ne lâchaient rien et c’est même eux qui étaient à deux doigts d’ouvrir le score. Sur un centre millimétré de Matéo Degrumelle, Benoît Mathon reprenait à bout portant de la tête, mais le ballon atterrissait dans les bras du gardien.



Les adversaires du jour répondaient du tac au tac. Après un centre, Jean-Jacques Katrawa arrivait à passer le ballon au-dessus du gardien. Heureusement, Matatia Paama réussissait à sortir le ballon devant le but vide. Toujours 0 à 0 dans ce match où aucune des deux équipes ne voulait lâcher.



Les Calédoniens enchaînaient les tentatives, mais la défense polynésienne ne rompait pas. Fonzy Ranchain reprenait un ballon à bout portant après un long centre, mais butait sur le gardien. Un Teave Teamotuaitau encore sollicité juste avant la mi-temps, mais ses doigts déviaient un tir croisé en corner.



Pendant cette première mi-temps, le bloc tahitien était bien en place, mais trop d’erreurs techniques ne lui ont pas permis de scorer. Alors que les Calédoniens ont dominé la deuxième partie de cette mi-temps, ils n’ont pas réussi à concrétiser leurs occasions.



Une deuxième mi-temps à sens unique



Dès la reprise, les Cagous continuaient de mettre la pression sur les buts des Toa Aito et c’est à la 49e minute, après une touche mal ajustée, que débutait le festival de Georges Gope-Fenepej. Après avoir récupéré le ballon, César Zeoula s’échappait et tirait mais butait sur le gardien. Le ballon revenait alors dans les pieds de Georges Gope-Fenepej, qui, d’un ballon piqué, le mettait au fond du filet malgré une tentative de sauvetage de Roonui Tehau.



Les Calédoniens continuaient de presser et étaient en permanence dangereux dans la surface tahitienne.



Après avoir laissé passer l’orage, l’équipe de Tahiti aurait pu revenir au score à la 73e minute. Après un coup franc de Mauri Heitaa qui trouvait la tête de Kaspard, ce dernier, d’un lob, trouvait Roonui Tehau. Mais sa tête passait juste au-dessus.



L’éclaircie ne fut que de courte durée, car dans la relance, c’est encore Georges Gope-Fenepej, voyant le gardien avancé, qui plaçait un lumineux tir lobé des 35 mètres et plaçait le ballon sous la barre transversale.



Ce doublé mettait un coup sur la tête de nos joueurs, incapables de réagir. Ce sont encore les Calédoniens qui clôturaient cette rencontre avec un troisième but dans les arrêts de jeu. Lues Waya s’échappait sur le côté gauche, driblait, glissait, se relevait et tirait pour enterrer tous espoirs.



Dans un match où nos guerriers se sont battus jusqu’au bout, la domination calédonienne et les manques d’assurance dans les temps forts n’ont pas permis à nos joueurs de réaliser leur rêve d’aller plus loin. Mais ce qu’ils ont montré durant toute la campagne de qualification témoigne d’un état d’esprit irréprochable et d’un niveau qui ne cesse de grandir. Il faudra encore un peu de temps, mais la mue du football polynésien est bien entamée et sera aboutie dans très peu de temps.



