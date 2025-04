Les Tiki Toa se préparent pour la Coupe du monde

Tahiti, le 12 avril 2025 - Après avoir effectué un stage aux Bahamas au mois de février, les Tiki Toa poursuivent leur préparation pour la Coupe du monde de beach soccer, qui se déroulera aux Seychelles du 1er au 11 mai. Cette semaine, nos joueurs ont pu s’entraîner intensément et affronter l’équipe de Suisse, venue en stage au Fenua. Une série de trois matchs qui ont permis au sélectionneur Teva Zaveroni de peaufiner sa préparation et de finaliser sa liste pour le Mondial.



La Coupe du monde de beach soccer approche à grands pas et la préparation des Tiki Toa s’intensifie de jour en jour. Après une série de matchs amicaux aux Bahamas en février dernier, l’équipe du capitaine Raimana Li Fung Kuee a eu l’opportunité de rencontrer l’équipe suisse lors de trois matchs amicaux, disputés tout au long de la semaine. Après un entraînement commun vendredi et samedi derniers, les deux formations se sont ensuite préparées séparément, chacune avec des objectifs bien définis. Pour l’équipe de Tahiti, l’enjeu principal était de se préparer physiquement à une compétition qui s’annonce très intense. Dès les matchs de poule, elle affrontera le Sénégal, l’Espagne et le Chili. Des rencontres qui s’annoncent difficiles, où le physique jouera un rôle clé. “Cette semaine, les joueurs ont énormément travaillé physiquement. Tous les matins, ils ont fait du cardio, notamment à travers des séances de MMA, en plus des trois matchs. La semaine a été intense, mais c’était nécessaire”, explique Jean-François Martin, chef de la délégation.



Ces matchs de préparation tombent à point nommé dans un calendrier bouleversé cette année. “Notre planning a été chamboulé à cause du tirage au sort de la Coupe du monde, qui a eu lieu tardivement. D’habitude, nous partons quatre ou cinq semaines avant, mais cette fois, ce n’était pas possible. C’est pour cela que nous avons organisé cette semaine avec l’équipe suisse, afin de jouer avant notre départ pour le tournoi. Nous ferons une escale en Arabie Saoudite pour continuer à trouver le rythme. Quelques oppositions sont prévues sur place avant notre départ pour les Seychelles, où nous avons aussi planifié des rencontres pour parfaire notre préparation.”



Une poule relevée



Un programme chargé donc, que la délégation tahitienne a su adapter malgré les imprévus. Un lien particulier unit les Tiki Toa à la Suisse, car cette dernière est coachée par l’homme qui a lancé la dynamique du beach soccer tahitien dans les années 2010 : Angelo Schirinzi. “Je suis venu en 2010 pour la Coupe du monde à Tahiti. J’y ai découvert une ambiance extraordinaire, des gens heureux et incroyablement gentils. De 2011 à 2013, je suis revenu pour développer le beach soccer ici. C’est un plaisir d’être de retour et de retrouver tout le monde. Nous sommes venus avec de très jeunes joueurs, car nous avons raté la qualification pour cette Coupe du monde. J’ai donc laissé les joueurs d’expérience au repos, pour permettre aux jeunes de découvrir le pays, la culture et, surtout, de jouer contre une très bonne équipe. Cela ne peut que les faire progresser.” Un échange enrichissant pour les deux équipes, chacune poursuivant des objectifs différents.



Pour le sélectionneur tahitien Teva Zaveroni, c’était l’occasion de tester ses systèmes de jeu et de finaliser la liste des joueurs sélectionnés pour le Mondial : “On a pu mettre en place nos systèmes de jeu et vérifier s’ils pouvaient être efficaces contre des équipes européennes. On n’a pas souvent l’occasion de jouer ce type de matchs, donc c’était très important. Le premier match de la compétition approche vite et on sait que ce sera difficile. Nos adversaires sont de qualité. On connaît bien l’Espagne, contre qui on a déjà gagné deux fois, mais on a aussi subi deux défaites. Le Sénégal est une équipe très dangereuse, capable de surprises à tout moment. Quant au Chili, c’est sa première participation, donc on ne sait pas vraiment à quoi s’attendre. Mais ce sont des Sud-Américains, donc il faudra être très vigilants.”



Une semaine décisive pour constituer le groupe



Cette semaine de stage a aussi permis au coach de trancher : “On avait un groupe de 17 joueurs, il fallait en garder 12. Entre les blessures et ceux qui ne pouvaient pas venir pour des raisons professionnelles, c’était essentiel de les voir une dernière fois en conditions de match.” Avec une défaite lundi et une victoire mercredi, l’opposition de vendredi soir faisait office de “belle” entre les deux formations. Ce sont les Tiki Toa qui se sont finalement imposés 10-8, dans un match très disputé, où les jeunes Suisses, malgré un effectif réduit, ont donné du fil à retordre aux coéquipiers du capitaine Raimana Li Fung Kuee : “Ça a été une bonne semaine avec trois bonnes oppositions face à une équipe suisse rajeunie. Ce sont de bons matchs de préparation, car on n’a pas souvent l’occasion d’affronter ce type d’adversaires de haut niveau. C’est très positif pour notre préparation, et les échanges ont été riches. Ils nous seront très utiles pour le tournoi.”



Avec un capitaine en grande forme et toujours aussi expérimenté, un Heirauarii Salem buteur et un Tamatoa Tetauira solide dans les duels, les Tiki Toa abordent la compétition avec confiance et, surtout, une grande fierté de représenter leur pays. Une force qui, espérons-le, les mènera jusqu’au titre.





Liste des joueurs convoqués pour la Coupe du monde de beach soccer 2025



Jonathan Torohia (gardien)

Teave Teamotuaitau (gardien)

Matatia Paama

Tamatoa Tetauira

Heimanu Taiarui

Patrick Tepa

Heimaru Terorotua

Heiarii Tavanae

Raimana Li Fung Kuee (capitaine)

Roonui Tinirauarii

Heirauarii Salem

Gervais Chan Kat



Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 13 Avril 2025 à 12:31 | Lu 173 fois