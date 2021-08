Les Tiki Toa ratent leur entrée en Russie

Tahiti, le 19 août 2021 – Après un premier tiers-temps maitrisé, les Tiki Toa se sont finalement inclinés en prolongation face aux Emirats Arabes Unis (4-3), jeudi, pour leur premier match de la Coupe de monde de beach soccer en Russie. Les Tahitiens enchaineront dès samedi face à l'Espagne, championne d'Europe, pour leur deuxième match de groupe.



Les Tiki Toa ont lancé, ce jeudi, leur Coupe du monde de beach soccer sur le sable de Moscou. La sélection tahitienne avait rendez-vous avec les Emirats Arabes Unis. Les deux équipes s'étaient déjà affronté lors d'un Mondial, c'était en 2013 à Tahiti et à l'époque les Tahitiens l'avaient emporté sur le score de 3-2.



L'entame de match a été largement en faveur des Tiki Toa qui ont mis beaucoup de pression sur le but adverse. Le capitaine Raimana Li Fung Kuee a été le premier à mettre à contribution le gardien émirati Mohamed Aljasmi. Franck Revel depuis sa cage a également tenté sa chance mais manque de réussite également pour le gardien polynésien. Les coassions se sont ensuite succédées pour les hommes de Teva Zaveroni, avec des tentatives de Heimanu Taiarui, Heirauarii Salem et encore Li Fung Kuee, mais sans succès. A l'issue des douze premières minutes les équipes étaient toujours dos à dos (0-0).



Première pour Tamatoa Tetauira



Bien bousculés et sevrés de ballon au cours du premier acte, les Emirats Arabes Unis sont revenus avec de biens meilleurs intentions dans le deuxième tiers-temps. Les Tiki Toa ont eux accusé le coup physiquement mais ont fait le dos rond avant de finalement ouvrir la marque. Après neuf minutes de jeu, Tamatoa Tetauira, nouveau venu dans la sélection tahitienne, a ouvert son compteur but. Le joueur de Pirae a vu sa frappe du gauche détournée avant de filer au fond des buts (1-0).



Une joie de courte durée pour les Tiki Toa. Dans la foulée, Teaonui Teahu, qui participe lui aussi à son premier Mondial, a perdu un ballon dans sa moitié de terrain. L'attaquant tahitien a été ensuite pris de vitesse par Waleed Bashir qui remis les deux équipes à égalité à la fin (1-1).



La remontée au score avant la défaite en prolongation



La rencontre s'est ensuite emballée dans le dernier tiers-temps. Les Emirats Arabes Unis ont surpris les Tahitiens dès l'engagement, sur une frappe en pleine lucarne de d'Hassan Alhammadi (2-1). Les Tiki Toa ont ensuite perdu un peu le fil de leur jeu avant d'encaisser un nouveau but. Matatia Paama sous la pression d'un joueur émirati a lobé son gardien Franck Revel (3-1) et voilà les protégés de Teva Zaveroni dos au mur à trois minutes de la fin du match.



Mais au talent et au mental, les Tahitiens ont réussi à revenir au score dans la dernière minute de jeu. Sur un corner d'abord, le ballon d'or du Mondial 2015, Heimanu Taiarui a placé une tête rageuse (3-2), et Raimana Li Fung Kuee, d'une subtile déviation du pied gauche, a offert une prolongation inespérée à son équipe (3-3).



Une remontée au score qui sera gâchée au cours des trois minutes de jeu supplémentaire. Après une intervention très limite sur Raimana Li Fung Kuee, Ahmed Beshr s'est faufilé dans la défense tahitienne avant de voir sa frappe hors cadre finir dans les cages grâce à l'appui du sable. Les Tiki Toa ne s'en relèveront pas et se sont donc inclinés sur le score de 4-3.



"C'était peut-être la pression qui a atteint certains joueurs. Maintenant il va falloir aller chercher ce deuxième match face à l'Espagne, championne d'Europe. Rien n'est impossible et ce match ça sera comme une finale", a indiqué le coach et joueur des Tiki Toa, Teva Zaveroni. "Ce n'est évidemment pas l'entame que l'on avait souhaité. On n'a pas eu de chance sur les buts que l'on prend. Maintenant on a un deuxième match plus difficile à négocier", a jouté Heimanu Taiarui. Rendez-vous donc samedi pour ce choc face à l'Espagne.