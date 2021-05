Les Tiki Toa qualifiés pour la Coupe du monde de beach soccer en Russie

Tahiti, le 6 mai 2021 – L'OFC a annoncé, mercredi, l'annulation de la Coupe des Nations de beach soccer, tournoi qualificatif pour la Coupe du monde prévue en Russie en août. L'instance a donc décidé de qualifier les Tiki Toa, actuel 13ème nation au classement mondial, et double vice-champion du monde (2015 et 2017).



Et de six. L'OFC a validé, mercredi, la sixième participation des Tiki Toa à une Coupe du monde de beach soccer (2011, 2013, 2015, 2017 et 2019). Cette qualification sur tapis vert fait suite à l'annulation de la Coupe des Nations de beach soccer, prévue à Tahiti et repoussée plusieurs fois à cause des restrictions de voyages dues à la pandémie de Covid-19.



Pour justifier le choix de la sélection tahitienne pour le Mondial organisé en Russie en août, l'OFC indique s'être basé sur le classement mondial et le mérite sportif. Les Tiki Toa sont en effet classés 13ème nation au ranking mondial, soit la meilleure nation du Pacifique. Les Îles Salomon pointent elles à la 32ème place. Quant au mérite sportif, les coéquipiers de Raimana Li Fung Kuee ont joué deux finales de Coupe du monde toutes les deux perdues, en 2015 face au Portugal et en 2017 face au Brésil. Les Tiki Toa étaient également les tenants du titre de la Coupe des Nations, jouée en 2019 à Tahiti. Difficile donc d'afficher un plus beau CV.