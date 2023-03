Les Tiki Toa défient la Lituanie en amical

Tahiti, le 27 mars 2023 - Dans le cadre de leur préparation pour la prochaine Nations Cup, les Tiki Toa joueront trois matchs amicaux les 3, 5 et 7 avril face à la Lituanie. Toutes les rencontres se disputeront à Aorai Tini Hau.



Année Coupe du monde oblige, les Tiki Toa reprennent du service. Les doubles vice-champions du monde de beach soccer (2015 et 2017) joueront trois matchs amicaux face à la Lituanie les 3, 5 et 7 avril sur le sable de Aorai Tini Hau. Un petit événement aussi pour la sélection nationale tahitienne qui n'a plus joué devant son public depuis près de quatre ans. C'était en juin 2019 lors de la Nations Cup que Raimana Li Fung Kuee et ses coéquipiers avaient remporté face aux Îles Salomon.



Ces matchs amicaux face à la Lituanie serviront justement de préparation pour la prochaine Nations Cup, prévue en juin prochain. Un tournoi qualificatif pour le prochain Mondial de beach soccer organisée aux Émirats Arabes Unis (du 9 au 19 novembre 2023).



Un groupe très large pour les Tiki Toa



En attendant, pour préparer ses trois confrontations face aux Baltes, le sélectionneur des Tiki Toa, Teva Zaveroni, a travaillé au cours des huit dernières semaines avec un groupe très large. On y retrouve des indéboulonnables comme Raimana Li Fung Kuee, Jonathan Torohia, Tearii Labaste, Patrick Tepa, Franck Revel ou encore Gervais Chan Kat. Des joueurs, qui avaient disputé leur première Coupe du monde en 2021, comme Teaonui Tehau, Tamatoa Tetauira, Matatia Paama et Gabriel Amau ont aussi participé à ces rassemblements. Et des petits nouveaux ont également été appelés comme Tevairoa Tehuritaua, Rainui Tze-Yu et Teihotu Gitton. A noter aussi que le Suisse, Angelo Schirinzi, coach des Tiki Toa lors du Mondial en 2013, a aussi encadré des séances d'entrainement au début du mois de mars. On a hâte maintenant de les retrouver sur le sable.