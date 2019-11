Les Tiki Toa battent l'Uruguay mais sortent du Mondial

Les Tiki Toa ont après creusé l'écart dès l'entame du dernier tiers-temps. Heimanu Taiarui sur un nouveau retourné au 15 mètres, a trompé Gustavo Cebe (5-1). Dans la foulée Gaston Laduche, le capitaine uruguayen, a profité des largesses de la défense tahitienne pour ramener son équipe à trois buts des Tiki Toa (5-2).



A six minutes de la fin du match Marcelo Capurro a cru qualifier l'Uruguay pour les quarts de finale en inscrivant un but (5-3). Mais sur la remis en jeu qui a suivi, Patrick Tepa d'une belle frappe du droit a réussi à tromper le gardien de la Celeste (6-3). A trois minutes de la fin du match, le ticket des quarts de finale est repassé du côté de l'Uruguay grâce à un but de Nicolas Bella (6-4). Les Tahitiens en dépit de plusieurs tentatives ne réussiront pas à inscrire le but synonyme de qualification pour la suite du Mondial.



Les Tiki Toa terminent ainsi les phases de poule avec deux victoires et 6 points, comme l'Uruguay et l'Italie. Mais ils échouent à cause d'une différence de buts plus faible : +11 pour l'Italie, 0 pour l'Uruguay et -1 pour Tahiti.