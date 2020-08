Les Tiki Tama restent les rois du sable

Les Tiki Tama qui se sont baladés tout au long de la compétition, ont droit à en finale à une belle opposition, puisque dans le deuxième tiers le mano à mano entre les deux équipes va se poursuivent. Tamatoa Tetauira a permis d'abord aux Green Warrior de revenir à hauteur de leurs adversaires sur un missile envoyé en pleine lucarne (2-2). Cependant Naea Bennett a pu s'appuyer sur un effectif pléthorique pour faire la différence. Ainsi Terai Labaste, puis Avearii Bennett ont redonné deux buts d'avance aux Tiki Tama (4-2). Mais Tefai Faeahau sur un pénalty a permis aux vert de ne pas être dérochés avant l'entame de la dernière période (4-3).



Les douze dernières minutes qui ont très bien commencé pour l'équipe de Michel Souché. Teaonui Tehau, plutôt discret jusque là, a réussi à obtenir un pénalty. Filou comme à son habitude n'a pas tremblé pour ramener les Green Warrior à hauteur (4-4). Mais suite à cette égalisation, ces derniers ont baissé le pied physiquement. "C'est vrai que dans le troisième tiers-temps on a eu une baisse de régime. Et quand tu te retrouves face à des Tiki Toa, vice-champion du monde, ça se paye. Mais je suis quand même fier de mes joueurs", a indiqué le coach des Green Warrior.



Et en effet c'est une véritable déferlante qui s'est abattue sur les cages gardées par Gabriel Amau. D'abord Patrick Tepa, après Ariihau Teriitau, ensuite Avearii Bennett, puis Sandro Tau, Benoit Mathon et enfin Heirauarii Salem sont allés chacun de leur petit but (10-4). L'affaire était pliée en un peu plus de sept minutes. Le dernier but de Tehau inscrit sur pénalty est anecdotique, et les Tiki Tama se sont imposés finalement sur le score de 10-5.



"On a eu une belle finale contre une superbe équipe des Green Warrior qui a fait jeu égal avec nous pendant les deux premières périodes. Mais le championnat globalement est monté en niveau par rapport à la dernière édition", s'est réjoui Naea Bennett, le coach vainqueur, qui va devoir remobiliser ses troupes. Les Tiki Tama ont en effet encore un trophée à aller chercher, puisqu'ils disputent samedi la finale de la première édition de la Beach Soccer Cup face à Mataiea.