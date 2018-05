Les Tamarii Ravahere remportent le concours de Tā’iri Pa’umotu

Papeete, le 21 mai 2018 - Sous l’égide du ministère de la Culture, le Conservatoire Artistique de Polynésie française et la Maison de la Culture ont décerné vendredi 18 mai le palmarès de la 3ème édition du concours de Tā’iri Pa’umotu. Organisée dans les jardins de la Maison de la Culture et dans le cadre magique du Paepae a Hiro, la soirée a réuni neuf groupes participants face à un public de 500 spectateurs enthousiastes et conquis.



Les cinq membres du jury ont décerné les prix suivant :



- Le 1er prix a été remporté par les Tamarii Ravahere qui remportent un chèque de 200 000 Fcfp et un ‘ukulele.

- Le 2ème prix a été gagné par les Tamariki Taenga qui remportent un chèque d’une valeur de 150 000 Fcfp et un ‘ukulele.

- Le 3ème prix a été attribué au groupe Na tama a Maruia qui remporte un chèque de 100 000 Fcfp.

- Le prix spécial à la discrétion du jury a été décerné au groupe Teavatika, qui a remporté la somme de 50 000 Fcfp.

- Enfin le dernier prix spécial dédié à la jeunesse d’une valeur de 50 000 Fcfp a été remporté par le groupe Upa Tagi Reka.