Les Tahitiens de la brigade de parachutistes SAS, ou "Qui ose gagne"

Siem Reap, capitale du Cambodge est investi par 500 rebelles Khmers Issaraks. La garnison de Siem Reap retranchée dans le Grand hôtel est menacée. Quatre -vingt parachutistes sont droppés sur un terrain de sports, proche du Grand hôtel. Les deux Tahitiens ont été répartis dans des sticks distincts. L’ennemi se réfugie dans le temple d’Angkor Vat à 5 km de Siem Reap d’où ils sont délogés. Le Tonkin s’enflamme. Les deux SAS tahitiens sont alors aérotransportés à Hanoi puis gagnent Haiphong pour engager le nettoyage de la ville jusqu’à la rivière et le pont de Dong Son. Le mouvement insurrectionnel général gagne tout le Tonkin et le centre Annam. Les deux Tahitiens, faute de sauter avec la 2e vague sur Nam Dinh, sont engagés dans les opérations de nettoyage de Hanoi et de sa périphérie.



En mars 1947, Manari’i Fateata et Ernest Tetuaea Constantin ramenés du Tonkin sur Saigon participent à plusieurs opérations aéroportées dans la plaine des Joncs. Manari’i et Ernest sont des combattants émérites :

- Ernest Constantin : "Vieux parachutiste" en Indochine depuis février 1946 a participé à toutes les opérations de la demi-brigade. Parachuté à Vientiane, Luang Prabang, Siem Reap, au Tonkin et dans la plaine des Joncs. Le 5 février à Xon Cai (Cochinchine) s’est porté à l’assaut des rebelles qui essayaient d’encercler une compagnie voisine donnant ainsi un bel exemple de courage.

- Caporal-Chef Manari’i Fateata : "Chef de groupe énergique et courageux". Le 21 mai 1948, participait à une opération ayant eu lieu à Ap Binh (province de Binh Hoa). Progressant habilement, a surpris un groupe adverse et l’a dispersé en lui infligeant des pertes.

Ernest Tetuaea Constantin et Manari’i Fateata sont affectés à la protection des plantations d’hévéas dans le secteur de Dian.

L’opération Ceinture fait directement suite à l’opération Léa dont l’objectif fut d’anéantir le réduit vietminh du quadrilatère Cho Chu- Tuyen Quang- Chiem Hoa- Chora dans la région de Bac Kan et de couper sa route de ravitaillement avec la Chine.



Sept groupements sont engagés dans l’opération Ceinture. Le SAS tahitien Fateata est dans le groupement S aux ordres du lieutenant-colonel Sauvagnac. Ernest Tetuaea Constantin atteint de paludisme a été hospitalisée.



Le 2 juillet 1948, Manari’i Fateata et Ernest Tetuea Constantin quittent l’Indochine. Manari’i rengage pour un deuxième séjour en Indochine pour être versé au 7e bataillon de parachutistes coloniaux.