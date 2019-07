Les Tahitiennes impuissantes sur le sable face aux Vanuatu

"On savait qu'elles étaient au-dessus physiquement et techniquement", ont indiqué ce mardi Emere Boutry et Vaihere Fareura, les deux beach-volleyeuses tahitiennes, à la suite de leur défaite sans appel face aux Vanuatu sur le score de 2 sets à 0 pour leur deuxième match dans ces XVIe Jeux du Pacifique.





Dans la première manche les Vanuataises prennent rapidement les devants en inscrivant d'entrée quatre points de suite. Les représentantes du fenua sont de leurs côté complètement dépassés par leurs adversaires et s'inclinent logiquement dans le premier set sur le score de 21-8.





Vaihere Fareura et Emere Boutry ont ensuit offert plus de résistance dans la seconde manche. Mais la paire du Vanuatu semble complètement intouchable et d'un tout autre niveau. Les Tahitiennes dominées dans les tous compartiments du jeu ne peuvent que se rendre à l'évidence et s'inclinent 21-11 dans le deuxième set.





"Maintenant qu'on les a joué en phase de groupe on sait à quoi s'attendre avec elle et on sera prête s'il doit y avoir un autre face-à-face", a expliqué Vaihere Fareura. "L'objectif c'est de remporter l'or pour ces Jeux. Ca ne sera pas facile mais on va se battre pour."





A noter que les Tahitiennes ont remporté lundi leur premier match de la compétition face aux Kiribati sur le score de 2 sets à 0.