Les Samoa annoncent leur premier cas de Covid-19

Apia, Samoa | AFP | jeudi 19/11/2020 - Les îles Samoa ont annoncé jeudi avoir détecté leur premier cas de contamination au Covid-19, le Premier ministre de cet archipel du Pacifique à l'infrastructure sanitaire précaire appelant au calme les 200.000 habitants.



Le chef du gouvernement Tuilaepa Sailele Malielegaoi a indiqué qu'il s'agissait d'un marin arrivée vendredi dernier par avion depuis Auckland et qui a été placé en isolement surveillé.



Avant son départ de Nouvelle-Zélande, cet homme était en possession d'un test négatif au Covid-19 mais un autre prélèvement s'est révélé positif mardi, a-t-il précisé dans une déclaration à la télévision.



Jusqu'à récemment, les petites nations insulaires du Pacifique avaient réussi avec succès à prévenir la propagation de l'épidémie en fermant leurs frontières malgré des pertes énormes pour l'industrie touristique.



Mais ces deux derniers mois, le Vanuatu, les îles Salomon, les îles Marshall et maintenant les Samoa ont annoncé des cas de coronavirus.



Pour l'instant, les îles, nations et territoires de Kiribati, Micronésie, Nauru, Palaos, Tonga et Tuvalu n'ont pas annoncé de cas de Covid-19.



L'infrastructure hospitalière est précaire dans ces îles du Pacifique où un nombre important d'habitants souffrent d'obésité et de maladies du coeur.



L'année dernière, une épidémie de rougeole a fait 83 morts aux Samoa, notamment des bébés et des nouveau-nés.



Le Premier ministre samoan a déclaré que son gouvernement déciderait dans la journée de jeudi si des restrictions allaient être mises en place pour l'ensemble de la population.