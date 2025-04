Les Polynesian Battle Games 2025, c’est parti !

Tahiti, le 14 avril 2025 - À partir de vendredi, pendant trois jours, l’événement phare du crossfit au Fenua revient pour le plus grand plaisir de tous. Entre athlètes et badauds, le parc Vairai va vibrer au son des WOD et des animations prévues pour que ce rendez-vous soit une réussite comme chaque année. Au milieu des épreuves classiques, des nouveautés sont prévues pour enrichir cette compétition haute en couleurs.



La quatrième édition des Polynesian Battle Games débute vendredi dans l’enceinte du parc Vairai de Punaauia. Jusqu’à dimanche, plus de 330 athlètes vont s’affronter dans différentes épreuves concoctées par Elie Margerin, formateur pour CrossFit Headquarter et speaker pour l’occasion : “C’est ma deuxième année, je commence à bien connaître l’organisation. Cette fois-ci, en plus de mon rôle de speaker sur l’événement, j’ai participé à la programmation des épreuves. En métropole, ça fait longtemps que j’entraîne le crossfit, que je suis investi dans des compétitions, donc j’ai essayé d’apporter mon expérience dans la construction des WOD. J’espère que les participants vont apprécier ce nouveau challenge qu’on a voulu varié et ludique.”



Une édition record



Une compétition de plus en plus prisée par les crossfiteurs polynésiens mais aussi internationaux, puisque cette année, l’Italie, les États-Unis, la Nouvelle Calédonie et la France seront représentés. Ce qui a donné lieu à une préparation plus importante : “On a de plus en plus de participants, ce qui entraîne des niveaux différents. On avait envie que tous les athlètes vivent sensiblement la même compétition, même s’ils ne sont pas dans la même catégorie ; que du débutant au confirmé, chacun prenne du plaisir dans l’intensité de la compétition.”



Pour cette quatrième édition, des nouveautés sont prévues dans l’aménagement du parc Vairai. Trois zones bien distinctes seront dédiées aux épreuves de crossfit, ce qui permettra aux spectateurs de se déplacer et de découvrir trois univers de WOD différents. Des spectateurs qui seront choyés, puisque cet événement, plus qu’une compétition de crossfit, se veut être un véritable festival du sport : “En dehors de la compétition sportive, on aimerait permettre au public de vivre une expérience unique. Pour cela, on a mis en place des espaces de restauration, des animations, afin que le public puisse venir en famille et passer un super moment tout en suivant les différentes épreuves proposées.”



Pour Arnaud Kressmann, le créateur des Polynesian Battle Games (PBG), l’ampleur de l’événement est une réussite, mais ne vient pas sans difficultés : “Nous avons eu 551 demandes de participation. Nous avons été obligés de mettre en place des qualifications pour atteindre le nombre maximum que nous pouvons accueillir, compte tenu de l’espace disponible et du format de la compétition, c’est-à-dire 330 athlètes.”



Le tir à l’arc fait son entrée



Avec une zone sur la plage et deux dans le parc, les athlètes concourront soit en individuel, soit en équipes. Dans chaque zone, il y aura des juges, des managers, un DJ, un speaker, qui veilleront au bon déroulement de la journée. Chaque espace aura son propre programme et tous les athlètes et équipes passeront par des épreuves bien définies, correspondant aux différentes catégories. Toute la journée, un roulement permettra une variété d’efforts, adaptés à tous, pour que le plaisir de concourir reste la priorité.



Avec une grosse pause entre midi et 14 heures, afin de permettre à tout le monde de se régénérer, les journées seront denses. Pour réaliser les huit WOD proposés, il faudra être persévérant et très habile, car ils seront composés de mouvements classiques comme le deadlift (soulevé de terre), le rameur (row), ou encore le muscle-up, mais aussi d’épreuves inédites : “Chaque année, nous proposons des nouveautés pour stimuler les participants. La première année, nous avions fait un parcours du combattant militaire, la deuxième du airsoft, et l’année dernière, du paddle prone. Cette année, ce sera du tir à l’arc. Nous espérons que ça va plaire ! En tout cas, il faudra être bien concentré après avoir enchaîné des ateliers de force ou de cardio.” Une belle surprise pour les athlètes, qui auront à dompter cette nouvelle discipline.



Dernier cadeau pour ces PBG 2025 : la venue de la marraine de l’édition, Celia Gabbiani. Fraîchement arrivée, cette ancienne nageuse reconvertie au crossfit de haut niveau est très impatiente de commencer la compétition : “C’est la première fois que je viens en Polynésie. Je suis très heureuse d’être la marraine de cet événement. Je vais découvrir un environnement différent de ceux auxquels je suis habituée en France ou ailleurs dans le monde. C’est l’occasion de montrer qu’ici, le crossfit est vraiment développé et qu’il y a de très bons athlètes. J’ai eu l’occasion de m’entraîner dans un club à Moorea qui vient juste d’ouvrir, et j’ai vraiment trouvé un bon niveau, et surtout une ambiance cosy et fun, ça fait du bien !”



Une ambiance familiale que l’on retrouvera durant les trois jours de l’événement ce week-end, car l’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, ce qui permettra à de nombreuses personnes de venir profiter d’un grand moment de sport et de convivialité.





