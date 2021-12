Les Pères Noël bleus

Tahiti, le 23 décembre 2021 – Les brigades de gendarmerie de Polynésie française ont mis en place une opération inhabituelle qu’ils ont nommé “Calendrier de l’Avent solidaire”. Ils ont collecté denrées alimentaires et produits d’hygiène afin d’en faire don aux familles dans le besoin. En collaboration avec l’association Vahine Orama et la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE), ils ont redistribué les offrandes dans les communes de Taravao, Mahina et Hitia'a o te Ra jeudi dernier.



Pour Noël, beaucoup d’organismes ont fait preuve de solidarité, surtout avec la crise sanitaire. Cette fois-ci, ce sont les brigades de gendarmerie du fenua qui ont effectué, comme l'année dernière, une opération solidaire auprès des familles dans le besoin. L’opération “Calendrier de l’avent solidaire” a été établie selon le concept suivant : les officiers des brigades de gendarmerie du fenua effectuent un don par jour à partir du 1er jusqu’au 23 décembre. Les résultats ont été observés jeudi, lors de la remise des dons auprès de l’association Vahine Orama et de la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE). Une quinzaine de cartons pleins pour chacun des organismes. Les offrandes ont été réparties dans les communes de Taravao, Mahina et Hitia'a o te Ra.



L’année dernière, du côté de la Presqu’île avec l’association Vahine Orama, les familles se sont approvisionnées directement chez la présidente Marie-Noëlle Epetahui. La DSFE avait, quant à elle, pu fournir une trentaine de familles dans les communes de Mahina et Hitia'a o te Ra. La responsable de la circonscription Mahina – Hitia'a o te Ra, Chantal Martinez, affirme avoir réceptionné cette année une grande variété de paniers avec des produits de qualité. Avec l’aide de son équipe constituée de 13 travailleurs sociaux, les paniers dédiés aux familles seront constitués de manière équitable. Toute l'équipe espère faire plaisir à encore plus de familles. “Nous sommes contents car beaucoup de familles n’ont pas les moyens et cette opération leur permettra de passer les fêtes de fin d’année dans de bonnes conditions”, se félicite Chantal Martinez.



“Une autre image de la gendarmerie”



Les gendarmes, souvent synonymes de répression ou de prévention, sont aussi tenus de soutenir et d’aider la population. Le maréchal des logis chef à la brigade des gendarmeries de transports aériens, Nadège Gorre, a expliqué l’importance de cette opération pour les agents : “Cela permet de donner une autre image de la gendarmerie. On n’est pas là que pour des demandes d’intervention, même s’il y a le côté répression et prévention, il y a aussi le côté solidaire. Au niveau du personnel de la gendarmerie, il y a aussi une certaine cohésion qui s’est établie tout au long de cette opération. En plus, au vu de nos fonctions, nous ne manquons de rien dans nos foyers. Ainsi, pouvoir apporter de l’espoir et permettre aux familles dans le besoin d’avoir des repas ne peut être que gratifiant”. Elle remercie également le soutien du colonel Philippe Saulnier et du capitaine Thierry Giornal pour avoir permis le bon fonctionnement de cette opération.



