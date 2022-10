Les Paumotu fêtent le sport à Tikehau

Tikehau, le 30 octobre 2022 - Les sports étaient à la fête sur l'atoll de Tikehau. Pendant trois jours, des équipes de Mataiva, Tikehau et Rangiroa se sont affrontées en volley-ball, futsal, basket-ball et pétanque. Ils étaient presque 150 à avoir fait le déplacement.



Pétanque, volley-ball, futsal et basket-ball étaient au programme de jeudi à samedi sur l’atoll de Tikehau. Sous l’égide de la Direction de la jeunesse et des sports de Polynésie et organisés par la commune de Rangiroa, ces jeux inter-îles ont réuni Mataiva, Tikehau et Rangiroa. Comme nous l'indique Tuheiava, secrétaire de l’association Team Tikehau, 50 personnes de Mataiva et environ 90 personnes de Rangiroa se sont déplacées pour l’événement. “Je suis ravi et fier d’avoir participé à l’organisation de ces jeux, je n'ai que 19 ans”, précise-t-il. Un effectif auquel est venue s’ajouter une partie de la population de Tikehau dont une grande majorité de jeunes. Ce qui rend particulièrement fiers les “anciens”. “L’objectif est de motiver les jeunes en les regroupant autour du sport”, explique Marere Metua, premier maire délégué de Tikehau. Quant à Maraeura Tahuhu, maire de Rangiroa, présent lors de ces trois jours, il parle d'“une véritable cohésion avec la jeunesse”. “Cette fête du sport est l’occasion d’occuper la population, notamment les plus jeunes”, dit-il.



Une organisation rigoureuse



La commune de Tikehau avait tout prévu : transports, hébergements, repas. Le Pays avait mis à disposition l’abri anticyclonique pour héberger quelques personnes et la commune avait libéré des bâtiments pour offrir les lits nécessaires : l’église protestante, l’école et la salle de mariage de la mairie. Des stands tenus par quatre associations, celles des pêcheurs, de la pétanque, de l’haltérophilie ainsi que l’association multisports Tikehau Athletic, avaient également été édifiés pour proposer plats, boissons et glaces aux sportifs comme aux spectateurs. La compétition a débuté jeudi avec les matchs de volley-ball et le concours de pétanque. Vendredi, les équipes se sont affrontées au futsal. Samedi, les rencontres de basket-ball à trois ont parachevé l’événement. À l'issue des compétitions, les sportifs ont rejoint leurs atolls respectifs par bateau, le premier a quitté Tikehau samedi soir à 21 heures.



Cette deuxième édition de la Fête du sport (la première s’est déroulée sur l’île de Mataiva) doit en amener d’autres, comme l'a précisé tāvana Maraeura Tahuhu. Au-delà de l’intérêt de mobiliser la jeunesse des Tuamotu, l’objectif est aussi de participer aux jeux de Rangiroa, intitulés Rairoa Nui et organisés en décembre 2022. Une sélection des meilleurs jeunes de Mataiva et de Tikehau, retenus au cours de cette fête du sport, pourra participer à ces jeux.