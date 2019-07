Les Océania de pétanque à Tahiti en 2021

PAPARA, le 28 juillet 2019 – La triplette composée de Rua Tetuanui, Amota Avaemai et Auarii Mauritera a remporté le 5e Trophée Tahiti Infos. En marge de la compétition s’est tenue une assemblée générale de la confédération océanienne de pétanque. Tahiti a été désigné comme organisateur des Océania en 2021.



La deuxième journée de compétition du 5e Trophée de pétanque Tahiti Infos s’est déroulée ce dimanche au boulodrome de Papara. La triplette composée de Rua Tetuanui, Amota Avaemai et Auarii Mauritera s’est imposée 13 à 10 face à la triplette composée de Damas Make, Robert Teng et Martial Tetuanui.



La triplette de Kévin Bocahut, un des meilleurs joueurs de Polynésie - finaliste en 2018 -, s’est faite éliminer par la triplette de Damas Make dès les quarts de finale. Mais en finale, Damas Make et ses deux partenaires ont dû s’incliner. Chez les femmes, c’est la doublette composée de Rauana Ly et Vaianu Tufariua qui s’est imposée.



En marge de la compétition, une assemblée générale de la confédération océanienne de pétanque s’est tenue en présence de représentants de la Nouvelle Calédonie et de Wallis. A l’issue de la réunion, le président de la fédération polynésienne de pétanque (FPP) Remy Aumeran a annoncé que les Océania de pétanque se dérouleront à Tahiti. SB