Les Océania de basket U17 à Nouméa

Alors que le championnat local n'a pas encore repris, nos sélections masculines et féminines U17 se préparent à partir pour les championnats d'Océanie de basketball prévus du 17 au 24 août à Nouméa, en Nouvelle Calédonie.



Les équipes participant à ce tournoi sont, chez les hommes comme chez les femmes, l'Australie, Guam, la Nouvelle Zélande, Samoa pour le groupe A et la Papouasie Nouvelle Guinée, les îles Cook, la Nouvelle Calédonie et Tahiti pour le groupe B, soit 16 équipes et huit pays au total.



Pour rappel, notre équipe masculine sénior vient de s'illustrer lors des Jeux du Pacifique de Samoa en terminant deuxième de la compétition derrière Guam et devant Fidji alors que l'Australie et la Nouvelle Zélande n'étaient pas présentes dans cette discipline. Nos jeunes parviendront-ils à tirer leur épingle du jeu ? Réponse les 22, 23 et 24 août lors des phases finales de la compétition.



C'est justement le capitaine de la sélection Ariirimarau Meuel, cadre technique à la fédération tahitienne de basketball, qui est le coach de la sélection masculine U17. "Ce sera une première pour moi mais je sais que l'Australie et la Nouvelle Zélande sont au dessus, qu'il y a ensuite Guam, Samoa et Tahiti qui font partie des meilleurs. On a une bonne équipe, on a un bon coup à jouer." nous a-t-il dit. SB