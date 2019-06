Les Miss Dragon passent leur grand oral

Et effectivement, si l'exercice était un peu impressionnant, il n'avait pas pour but de mettre mal à l'aise ou de piéger ces charmantes demoiselles, âgées de 18 à 25 ans.

"Le grand oral permet aux neuf membres du jury de mieux connaître les candidates, elles se présentent, répondent aux questions qu'on leur pose. Le but est vraiment qu'il y ait un échange" , souligne Stéphane Lei Foc, le président du Comité Miss Dragon.

"C'était intéressant comme exercice. J'ai été sincère. Comme c'était des questions assez personnelles, j'ai été à l'aise. Je suis championne de France de Taekwondo. J'ai voulu transmettre comme message aux jurys qu'on pouvait à la fois être sportive, belle et féminine alors que je pratique un art martial avec beaucoup de sportifs hommes" , raconte motivée Heimiti Teng, qui n'a pas hésité aujourd'hui à troquer sa tenue de taekwondo pour une belle robe chinoise séduisante.

Heimiti, Sheryl, Ariiveheata, Faimano, Erita, Alizée ou encore Vanessa se retrouveront une dernière fois toutes ensemble lors de la soirée de l'élection sur le thème "Les splendeurs d'Asie". Et si les jeux ont débuté ce dimanche, ils sont encore loin d'être faits. Elles ont encore trois passages et de nombreux sourires pour convaincre le jury de voter pour leur candidature !