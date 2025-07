Les Mini-Jeux du Pacifique 2025, c’est parti !

Tahiti, le 30 juin 2025 – Les Mini-Jeux du Pacifique 2025 sont enfin lancés ! Organisé à Koror, aux îles Palaos en Micronésie, cet événement majeur du sport dans le Pacifique va rassembler les meilleurs athlètes océaniens autour de 14 disciplines. Arrivés depuis une semaine pour certains, les athlètes de la délégation tahitienne trépignaient d’impatience avant de se lancer dans le grand bain. Une envie d’en découdre qui s’est illustrée dès la première journée avec un total de 18 médailles remportées.



Du 29 juin au 9 juillet 2025, les Mini-Jeux du Pacifique vont rassembler plus de 1.200 athlètes issus de 24 pays de toute la région. Ces derniers s’affronteront dans 14 disciplines, de la natation au volley-ball, en passant par l’athlétisme.



La délégation de Polynésie française sera présente dans 12 épreuves, le softball et le baseball ne faisant pas partie de nos spécialités. Arrivés sur site de manière échelonnée, les athlètes ont pu récupérer du voyage et du décalage horaire afin d’être prêts pour le jour J. Tout avait été minutieusement préparé en amont par le Comité olympique de Polynésie française (COPF) afin que rien ne soit laissé au hasard concernant les déplacements et l’hébergement. Une préparation optimale qui a permis à notre délégation de débuter la compétition tambour battant.



La cérémonie d’ouverture, magnifique, a marqué les esprits. Nos représentants, menés par les championnes Nateahi Sommers et Déotille Videau – porte-drapeaux méritantes d’une équipe déterminée –, ont enflammé le moment avec un haka d’anthologie. Un symbole fort d’une compétition où nos Polynésiens comptent bien briller.



Une première journée en or



Dès la première journée, les objectifs étaient clairs : performer et ramener le plus grand nombre de médailles possible au Fenua. Avec l’entrée en lice du va’a, de la natation, de la lutte et du volley-ball, le sport polynésien a affirmé sa domination dans ses disciplines de prédilection.



Le volley-ball indoor a ouvert le bal. La compétition en salle s’étale sur huit jours. Entre défi physique et volonté de détecter de nouveaux talents, la fédération tahitienne de volley a adopté une stratégie claire : donner du temps de jeu aux jeunes joueurs des cinq archipels, tout en laissant au repos ceux évoluant en métropole.



La réglementation imposant un effectif de moins de 18 ans, avec trois joueurs “Open”, la fédération a saisi l’occasion pour intégrer de nouveaux visages et leur permettre de gagner en expérience.



Pour son premier match, l’équipe féminine était opposée à Nauru. Cette île, située en Micronésie, n’a pas pu résister au jeu solide des Tahitiennes. Trois sets à zéro (25-10, 25-7, 25-7) et le sentiment du devoir accompli. Il reste toutefois cinq matchs à disputer pour atteindre la finale. Prochain match : le 1er juillet contre les Samoa Américaines.

Chez les garçons, la compétition débutera le 2 juillet.



Première médaille pour le va’a



La première médaille de ces Mini-Jeux revient au va’a… et elle est en or ! Sur les 500 mètres en V1, notre ‘aito Temoana Taputu s’impose en 2 minutes, 15 secondes et 59 centièmes. Il devance le Wallisien Aymeric Kanimoa et le Fidjien Raymond Rusivakula. Temoana a été le meilleur de toutes les séries, y compris en finale : une performance de haut niveau.



Dans son sillage, l’équipe V12 mixte décroche également l’or. Ranitea Mamatui, quant à elle, prend la médaille de bronze en V1 sur 500 mètres. Trois épreuves, trois médailles : le va’a polynésien est en pleine forme. La compétition se poursuit les 1er, 2, 3 et 4 juillet.



La lutte confirme son niveau



Pour son retour aux Mini-Jeux, la fédération polynésienne de lutte, MMA, BJJ et disciplines associées voulait confirmer ses succès aux Océania 2025. La mission est accomplie en lutte libre, avec de nombreuses médailles au compteur. Hervé Tamaterai prend l’or en 74 kg, Tahaki Ariitai (65 kg) et Vaitehau Otcenasek (74 kg) décrochent l’argent. Le benjamin, Aruhai Moulon, monte lui aussi sur la plus haute marche du podium en 71 kg.



La compétition se poursuit jusqu’au 2 juillet avec les épreuves féminines, la lutte gréco-romaine et le beach wrestling. Et d’autres médailles sont en vue.



La natation en fer de lance



Troisième discipline entrée en lice lors de cette première journée : la natation. Pendant quatre jours, les nageurs et nageuses du Fenua tenteront de battre des records. Notre porte-drapeau et leader, Déotille Videau, a parfaitement tenu son rang.



Chez les hommes, le spectacle était au rendez-vous : sur 400 mètres nage libre, Nael Roux décroche l’or, suivi d’Enoal Vial qui prend l’argent. Chez les femmes, même succès : sur la même distance, Déotille Videau remporte l’or, suivie de Lili Paillisse qui s’octroie l’argent.



Mais ce n’est pas tout. Déotille empoche ensuite deux autres médailles d’or : l’une sur 50 mètres dos, l’autre sur 100 mètres quatre nages. Impressionnante.



Sur 50 mètres dos masculin, Keha Desbordes assure en décrochant l’argent. Pour conclure cette première journée, les relais ont pris la suite : le 4 x 100 mètres nage libre masculin remporte l’or, et les filles l’argent.



Une fabuleuse première journée pour le sport polynésien, qui marque peut-être le début d’une aventure mémorable. Dans les prochains jours, d’autres disciplines entreront en lice, avec, on l’espère, de nombreuses médailles à la clé.





